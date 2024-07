Matteo Berrettini non si ferma più, la rinascita del tennista romano: vince anche all’Atp di Kitzbuhel e scala il ranking

Decimo torneo Atp vinto in carriera per l’azzurro, il terzo solo nel 2024

Continua la nuova fase di ripresa per Matteo Berrettini, che ha trionfato anche al torneo Atp 250 di Kitzbuhel battendo in due set (7-5, 6-3) il francese Hugo Gaston. È il secondo successo consecutivo per il tennista romano, dopo la vittoria al torneo di Gstaad domenica scorsa. Decimo titolo per Berrettini dopo la finale austriaca e decima vittoria di fila sulla terra rossa, senza aver ceduto neanche un set.

L’azzurro ora si gode un periodo di grandi successi, dopo mesi tribolati passati tra infortuni e polemiche per la sua relazione ormai finita, così come sta succedendo nell’ultimo periodo a Jannik Sinner. «È stata una settimana pazza – ha commentato Berrettini – Ovviamente ora c’è un po’ di stanchezza, ma è una stanchezza “buona”. Hugo mi ha fatto sudare». Berrettini ritocca il suo record stagionale sulla terra rossa, che parla ora di 15 vittorie contro una sola sconfitta (contro il serbo Kecmanovic al primo turno di Monte-Carlo) e da lunedì si avvicinerà alla top 40 Atp.

