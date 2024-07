Olimpiadi 2024, dalla sciabola arriva la seconda medaglia dell’Italia: Samele è bronzo

È di Luigi Samele la seconda medaglia per l’Italia delle Olimpiadi di Parigi 2024. L’azzurro della sciabola, già argento ai Giochi di Tokyo, è stato battuto in semifinale dal sudcoreano Oh Sanguk 15-5, accedendo alla finale per il terzo posto. Samele ha conquistato il bronzo battendo nella finalina l’egiziano Ziad Elsissy 15-12. Il 37enne ha conquistato così una storica doppietta per la sciabola, riuscendo a bissare la medaglia di tre anni fa in Giappone. Il medagliere dell’Italia conta ora l’argento vinto da Filippo Ganna nella cronometro individuale e il suo bronzo. «C’era un tifoso speciale tra il pubblico e non potevo esimermi dall’andare ad abbracciare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella», ha commentato entusiasta Samele a fine gara, «vincere ancora alle Olimpiadi? Non ci avrei mai pensato. Vuol dire che non bisogna mai smettere di sognare. E io oggi non ho mollato mai, ho lottato dalla prima all’ultima stoccata. Credendoci sempre. È una felicità indescrivibile. Sono commosso».

Leggi anche: