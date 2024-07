Federica Pellegrini si arrende alla Rai, dopo «anni di rincorse» arriva l’annuncio da Parigi: andrà a Ballando con le stelle – Il video

Nuova avventura televisiva per Federica Pellegrini, che ha annunciato di partecipare come concorrente alla prossima edizione di Ballando con le stelle su Rai1. La Divina si aggiunge a un cast già ricco di sorprese, dopo la conferma di Federica Nargi, ex velina e compagna dell’ex calciatore Alessandro Matri. Già dopo il ritiro da nuotatrice nel 2022, la campionessa azzurra era stata più volte accostata al programma. Lei stessa ammette su Instagram che ci sono stati «anni di rincorse». Stavolta «ci siamo. E questa volta farò molto ridere», scrive nel suo post con un video dall’hotel di Parigi.

Il video con il marito da Parigi

L’annuncio di Pellegrini arriva mentre si trova nella capitale francese per seguire la squadra azzurra di nuoto alle Olimpiadi. Nel video pubblicato sui social, l’ex nuotatrice scherza col marito Matteo Giunta: «Amore, non riesco a trovare le scarpe». Lui risponde: «Ma come non riesci a trovarle. Ne hai portate 20 paia». Lei ridendo replica: «Ma no… mi servono le scarpine da ballo». Giunta si affaccia quindi nell’inquadratura e dice: «Parli di Ballando? È confermato?». Lui esulta, ma poi avverte scherzando: «Devo parlare col ballerino prima».

Leggi anche: