Cerimonia di apertura delle Olimpiadi, il critico Aldo Grasso contro i telecronisti «inadeguati». Ma sbaglia due nomi su tre

Aldo Grasso, il critico televisivo del Corriere della Sera, in un commento sulle Olimpiadi di Parigi dal titolo Olimpiadi, telecronache inadeguate per uno show esagerato ha parlato della controversa cerimonia di inaugurazione in onda su Rai ed Eurosport, attaccando i commentatori che – secondo il critico – avrebbero dovuto raccontare meglio i riferimenti culturali, anche quando pop, della messa in scena. Mentre tanti, tra analisi professionali e commenti sui social, hanno criticato la pomposità dello spettacolo, Grasso ha puntato il dito contro Dario Puppo, Massimiliano Ambesi e Margherita Granbassi, i telecronisti di Eurosport, solo che ha sbagliato due nomi su tre: Massimiliano Ambesi e Margherita Granbassi sono diventati Massimiliano Ambrogi e Margherita Ghinassi.

L’intervento di Gasparri

A rendere virale l’errore è stato il giornalista sportivo di SportInMedia Simone Salvador al quale ha risposto lo stesso Ambesi, che ha dichiarato la sua disistima nei confronti di Grasso e invitato lo storico critico televisivo «a controllare il contenuto delle sue inutili dissertazioni, storicamente caratterizzate da refusi ed errori di ogni tipo». Sulla questione è intervenuto anche il senatore Maurizio Gasparri, che giocando col cognome del critico televisivo lo ha definito «più grasso che umile» e «caso umano».

Andò alla #Rai a dirigere e presto un altro prese il suo posto. Nessuno lo rimpianse. Si offende ancora se glielo ricordano. È più #grasso che umile. Da presuntuoso offende il prossimo. Un caso umano, aiutiamolo @Corriere #AldoGrasso — Maurizio Gasparri (@gasparripdl) July 28, 2024

18,9% di share

Intanto la Rai festeggia ugualmente portandosi a casa un clamoroso risultato di pubblico. L’oro nei 100 rana di Nicolò Martinenghi permette a Rai2 di conquistare la fascia prime time raggranellando 2 milioni 793mila spettatori con il 18,9% di share, toccando punte vicine al 25%. Un ottimo auspicio per la copertura dell’evento che si chiuderà il prossimo 11 agosto.

