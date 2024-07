Coppettazione: cosa sono i cerchi scuri sulla schiena di Nicolò Martinenghi

Non è passata inosservata la schiena del campione olimpico di nuoto Nicolò Martinenghi, primo oro dell’Italia a Parigi 2024, tappezzata di segni circolari. Si tratta di segni dovuti alla cosiddetta coppettazione, una pratica terapeutica di medicina alternativa che utilizza una sorta di coppette per creare un effetto di aspirazione sulla pelle. Questo metodo, noto anche come «cupping» in inglese, viene adottato da numerosi atleti per migliorare le prestazioni e il recupero. Lo svolgimento di questa pratica avviene attraverso l’utilizzo di una sorta di vasetti ad hoc con cui si pratica la suzione di alcune parti del corpo. Chi si affida alla coppettazione mira ad avere sollievo fisico da problematiche come mal di schiena, emicrania, sciatica, ansia e alcuen problematiche respiratorie. Ma, attualmente, non ci sono studi scientifici che accertano un reale effetto terapeutico sul corpo. Per questo, non tutti i medici la ritengono una pratica realmente efficace.

ANSA | Epa / Nicolò Martinenghi alle Olimpiadi di Parigi 2024

Come funziona la coppettazione

I vasetti di vetro per la coppettazione vengono riscaldati con una fiamma per creare un vuoto, che provoca l’aspirazione della pelle e dei tessuti sottostanti. I vasetti restano in posizione per un tempo che varia solitamente tra i 5 e i 15 minuti. Ma esistono vari tipi di coppettazione, tra cui quella asciutta, col fuoco e bagnata, e almeno 15 metodi differenti di applicazione. Nonostante le incertezze scientifiche, la coppettazione è diventata popolare tra gli atleti. Sportivi di alto livello, come Michael Phelps e, più recentemente, Gregorio Paltrinieri e Nicolò Martinenghi, la utilizzano infatti per migliorare il recupero e la prestazione. La pratica viene spesso impiegata per trattare la contrattura muscolare e le infiammazioni, offrendo sollievo dopo intensi allenamenti. Tuttavia, può causare lividi, arrossamenti e, in casi più rari, anche infezioni. Per chi ha la pelle molto sensibile o ha problemi di coaguli è, inoltre, fortemente sconsigliata.

Sostenitori e contrari: la comunità scientifica è divisa

I sostenitori della coppettazione ritengono che questa pratica migliori la circolazione sanguigna e aiuti ad alleviare tensioni muscolari, dolori articolari e infiammazioni. Tuttavia, la comunità scientifica è divisa. Le prove a favore della coppettazione sono scarse e spesso insufficienti. Una revisione sistematica pubblicata nel Quarterly Journal of Medicine ha evidenziato che, nonostante l’uso diffuso, le ricerche scientifiche a sostegno della coppettazione sono limitate e di qualità variabile. Uno studio pubblicato su PLoS Medicine ha analizzato sperimentazioni controllate randomizzate sul trattamento di vari disturbi, dai dolori lombari all’acne, trovando risultati poco incoraggianti. Altri studi hanno confrontato la coppettazione con il massaggio rilassante per il dolore cervicale, senza riscontrare differenze significative tra i due trattamenti. Anche una revisione sistematica di studi condotti in Corea ha suggerito che, sebbene gli effetti avversi possano essere evitati con operatori esperti, le evidenze sull’efficacia della coppettazione rimangono deboli.

