Fuad Shukr: chi era il comandante di Hezbollah ucciso da Israele a Beirut

L’esplosione ha colpito il quartiere Daaheh a Beirut. Il bersaglio dell’esercito di Israele era Fuad Shukr alias Hajj Mohsin. Numero due delle milizie di Hassan Nasrallah e consigliere militare di Hezbollah. L’obiettivo è stato «neutralizzato». Era «responsabile della maggior parte degli armamenti più avanzati di Hezbollah, tra cui missili a guida di precisione, missili da crociera, missili antinave, razzi a lungo raggio e droni», oltre che «dell’accumulo di forze, della pianificazione e dell’esecuzione di attacchi terroristici contro lo Stato di Israele». Ma soprattutto era il responsabile della strage di Majdal Shams di due giorni fa e dei 12 bambini morti. L’operazione di Israele secondo Beirut ha fatto 3 morti e 74 feriti. Gli Stati Uniti sono stati informati.

Il comandante di Hezbollah

Fuad Shukr era una delle figure militari di spicco di Hezbollah da quarant’anni. 60enne, era il comandante militare più anziano oltre che consigliere del leader per la pianificazione e la direzione delle operazioni di guerra. Hezbollah finora è rimasto in silenzio, senza confermare la morte di Shukr. Due fonti del Libano hanno confermato a Reuters che è stato ferito nell’operazione. Secondo gli Stati Uniti Shukr ha avuto un ruolo centrale nel bombardamento del 1983 sulla caserma dei marines statunitensi e che sulla sua testa c’era una taglia di cinque milioni di dollari.

Secondo Israele c’era lui dietro la strage di Majdal Shams nel villaggio druso sulle alture del Golan occupate da Gerusalemme. Shukr, noto anche come Al-Hajj Mohsin, è diventato più importante in Hezbollah dopo l’assassinio di Mughniyeh, una figura ricordata in Hezbollah come una mente militare che era sulla lista dei terroristi più ricercati dagli Stati Uniti. E accusata di aver pianificato attacchi agli interessi occidentali

La taglia sulla sua testa

Shukr ha combattuto le truppe israeliane durante la guerra del 1982. Annunciando la sua taglia, gli Stati Uniti hanno detto che ha svolto un ruolo chiave nelle operazioni militari di Hezbollah in Siria, dove il gruppo si è schierato con Bashar Al-Assad nei primi anni della guerra civile siriana. L’esercito israeliano, in una dichiarazione, ha affermato che «era responsabile della maggior parte dell’armamento più avanzato di Hezbollah, tra cui missili a guida di precisione, missili da crociera, missili antinave, razzi a lungo raggio» e droni.

«Stasera, l’Idf ha condotto un’operazione precisa e professionale per eliminare il capo di stato maggiore di Hezbollah. Fuad Shukr ‘Sayyid’ Muhsan ha il sangue di molti israeliani sulle sue mani. Stasera, abbiamo dimostrato che il sangue del nostro popolo ha un prezzo e che non c’è posto fuori dalla portata delle nostre forze per raggiungere questo scopo», ha scritto su X il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant.

