Olimpiadi di Parigi, niente da fare per Razzetti: ultimo posto nella finale maschile dei 200 metri farfalla

C’è attesa per l’ultimo atto dei 1.500 metri stile libero femminili: l’azzurra Quadarella è tra le favorite per l’oro

In semifinale aveva migliorato il proprio record personale di 14 centesimi. Ma non è bastato. Nella finale dei 200 metri farfalla alle Olimpiadi di Parigi 2024, l’azzurro Alberto Razzetti ha chiuso all’ultimo posto. Vince la gara nella Defense Arena il francese Léon Marchand, mentre il favorito della vigilia per l’oro, l’ungherese Kristof Milak, termina al secondo posto. Medaglia di bronzo per il canadese Ilya Kharun. C’è attesa per le altre prove di oggi – 31 luglio – che vedono protagonisti gli altri nuotatori italiani. Alle 21.13 inizia la finale femminile dei 1.500 metri stile libero, con Simona Quadarella. Alle 21.47 Thomas Ceccon – già oro nei 100 metri dorso in questi Giochi – partecipa alla semifinale dei 200 dorso maschili.

