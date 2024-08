Dolce e Gabbana lancia Fefè, il profumo per cani: senza alcol, con note di ylang ylang, sandalo e muschio

Ora c’è anche un profumo di lusso tra gli accessori e i prodotti per viziare gli amici a quattro zampe. Dolce & Gabbana ha lanciato Fefè, fragranza pensata per i cani e alcol-free, realizzata come una dedica speciale al «fedele cagnolino» di Domenico Dolce e del compagno Guilherme Siqueira. «La prima mist profumata per cani del brand», si legge sul sito, «un profumo tenero e delicato pensato per una giocosa routine di bellezza». Le note della fragranza, sviluppata da Emilie Coppermann, sono quelle del «caldo sentore di Ylang Ylang, il tocco pulito e avvolgente di Muschio e i tratti legnosi e cremosi del Sandalo». La maison sottolinea come sia un prodotto con certificato Safe Pet Cosmetics, e che può essere spruzzato direttamente sul pelo dell’animale evitando però la zona del naso. In alternativa, può essere vaporizzato sulle mani o su una spazzola, e poi massaggiato o spazzolato dal centro del corpo verso la coda. Il prodotto è stato sottoposto anche a etologi e veterinari per ottenere l’approvazione. Il profumo, in vendita a 99 euro è confezionato in un flacone di vetro laccato in verde, con un tappo rosso e una zampa laccata in oro 24 carati sulla parte anteriore.

