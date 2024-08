Israele, la minaccia della tv di Stato iraniana: «Nelle prossime ore il mondo assisterà a scene straordinarie e sviluppi importanti» – Il video

«Nelle prossime ore il mondo assisterà a scene straordinarie e sviluppi importanti». A dirlo è un conduttore della televisione di Stato iraniana durante un programma in diretta incentrato sulla ritorsione dell’Iran nei confronti di Israele dopo l’uccisione del leader politico di Hamas Ismail Haniyeh a Teheran, che si trovava nella capitale della repubblica islamica per celebrare l’insediamento del nuovo presidente iraniano. Lo scrive Iran International. Non è ancora certa la data in cui la teocrazia potrebbe lanciare la sua risposta contro Tel Aviv. Anche se dal frenetico lavoro di intelligence in corso, sembrerebbe che un momento gradito a Teheran per il peso simbolico e l’impatto emotivo potrebbe cadere tra il 12 e il 13 di agosto, data in cui viene ricordato il giorno più triste del calendario ebraico: il Tisha B’Av, ovvero l’anniversario della distruzione del Tempio.

In ogni caso, che i raid vengano lanciati nei prossimi giorni sembra dato per scontato. Le prove generali del resto sono già state fatte ad aprile, tra la sera di sabato 13 e la notte di domenica 14, quando per la prima volta nella storia Teheran ha lanciato un attacco diretto contro Israele come rappresaglia per il bombardamento del consolato iraniano a Damasco, avvenuto all’inizio del mese. In quei raid, Teheran sparò centinaia di missili e droni, sciami di ordigni intercettati per il 99 per cento molto prima che arrivassero vicini ai confini del bersaglio. Perché gli alleati occidentali di Israele, con l’aiuto anche di Paesi arabi dell’area, aprirono un ombrello antimissile abbattendo le bombe degli ayatollah molto prima di raggiungere l’obiettivo. In giornata, mentre tutti gli alleati di Khamenei – dal leader degli Hezbollah alla milizia sciita libanese – si sono preparati alla chiamata alle armi, Israele ha avuto incontri e colloqui con in suoi alleati più stretti. Il ministro della Difesa Yoav Gallant ha incontrato il suo omologo britannico, il segretario di Stato per la Difesa del Regno Unito John Healey, per una «valutazione della situazione operativa». Tra gli scenari discussi sicuramente due possibilità: un attacco simultaneo dell’Iran con Hezbollah, o una risposta separata da ciascuna parte.

