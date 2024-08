La Senna torna sporca, altro stop agli atleti per l’acqua inquinata: «Colpa delle piogge»

Ancora uno stop per gli atleti del triathlon alle Olimpiadi di Parigi, fermati dall’organizzazione francese perché l’acqua della Senna è di nuovo inquinata. Alle prime ore di oggi 3 agosto, i vertici del Comitato organizzatore hanno dovuto annullare gli allenamenti per la staffetta mista della prova di nuoto. Una batosta per gli atleti, che si dovevano preparare per la gara in programma il prossimo 5 agosto.

Colpa delle piogge

La Senna non è stata balneabile stavolta di nuovo per colpa della «forte pioggia delle ultime due notti, particolarmente intensa a Parigi, che ha causato un peggioramento della qualità dell’acqua», hanno spiegato in una nota gli organizzatori dei Giochi. La stessa circostanza però non aveva evitato le gare di triathlon lo scorso mercoledì, a rischio rinvio e relativa figuraccia da parte degli organizzatori.

Gli stop e l’unica gara nella Senna

Gli allenamenti di nuoto per il triathlon erano già stati annullati due volte in precedenza. Nonostante era prevista un’altra riunione del Comitato organizzatore per il pomeriggio, i livelli di inquinamento delle acque hanno spinto gli organizzatori ad annullare tutte le attività previste in giornata, per tutelare la salute degli atleti. Difficilmente le condizioni sarebbero migliorare in poche ore, hanno spiegato gli organizzatori, perciò si è cercato di evitare comunicazioni che rischiavano di essere tardive. Nella Senna finora si è potuta svolgere solo la gara femminile e poi quella maschile lo scorso mercoledì. Quel giorno era arrivato un improvviso via libera all’alba, dopo una serie di rinvii. E nonostante avesse comunque piovuto il giorno prima. Una decisione che ha alimentato la preoccupazione per la propria salute degli atleti che hanno gareggiato.

L’ottimismo degli organizzatori

Il Comitato parigino insiste però con l’ottimismo per i prossimi giorni. «Siamo fiduciosi, le condizioni meteo sono bone per tutta la settimana – ha spiegato il presidente del Comitato organizzatore, Tony Estanguet – contiamo di poter organizzare in sicurezza le prove di triathlon staffetta mista e il fondo di nuoto».

