Olimpiadi 2024, l’Italia è oro nello skeet: Bacosi e Rossetti sono campioni nel tiro a volo misto

L’Italia in finale supera gli Stati Uniti 45-44

Grande vittoria per Diana Bacosi e Gabriele Rossetti che vincono l’oro alle Olimpiadi 2024 di Parigi nel tiro a volo misto. Gli azzurri battono in finale nello skeet la squadra statunitense composta da Smith e Hancock con il risultato di 45-44 e conquistano il nono titolo di questi Giochi per la nostra Nazionale. Decisivo l’ultimo turno di Bacosi che ha centrato tutti e quattro i piattelli.

