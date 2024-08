Senna inquinata alle Olimpiadi 2024, Bassetti contro gli organizzatori: «È putrida». Rezza: «Nell’acqua non solo Escherichia coli»

Non ha peli sulla lingua il Direttore dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova Matteo Bassetti nei confronti dell’organizzazione delle Olimpiadi di Parigi 2024: «Le acque del fiume sono putride e costituiscono un grave rischio per la salute degli atleti». La critica pubblicata su X, prima Twitter, fa riferimento al ritiro dell’atleta belga Claire Michel, in cura, secondo i media belgi, per un’infezione da Escherichia coli che le è costata la partecipazione alla gara a squadre nel triathlon. Caustico l’infettivologo nei confronti del comitato organizzatore che scomoda anche il padre della microbiologia, Louis Pasteur: «Oggi Louis Pasteur si rivolta nella tomba. Far nuotare gli Atleti nella Senna ha riportato il mondo indietro di 100 anni…».

La polemica

La polemica è scoppiata dopo la decisione del Belgio di ritirarsi dalla gara di staffetta mista di triathlon prevista per oggi 5 agosto. Competizione che si è conclusa con la vittoria della Germania. Bassetti ha polemizzato sull’inquinamento della Senna dove, come sostiene, l’infezione da Escherichia coli è l’ultimo dei problemi: «Alla fine l’Escherichia coli è il minore dei problemi infettivologici che si possono contrarre nella Senna. È davvero incomprensibile pensare che si sia potuto mettere a rischio la salute degli atleti, nonostante la comunità scientifica avesse chiaramente avvisato gli Organizzatori dei potenziali rischi». All’Adnkronos l’infettivologo spiega infatti che l’infezione è «risolvibile con una terapia antibiotica» e aggiunge che le acque della Senna sono popolate «da topi e chissà quale altro animale».

Senna inquinata, Bassetti: «Tra i rischi anche la salmonella»

Nella sua intervista all’agenzia di stampa Bassetti prosegue elencando le possibili conseguenze del contatto con determinati batteri: «Dalla leptospirosi alla salmonella, alla shigella e alla yersinia. Per non parlare poi di tutti quelli che sono i protozoi o gli altri parassiti che possono arrivare attraverso l’acqua: dall’ameba alla giardia». Gli atleti potrebbero perciò andare incontro ai seguenti sintomi: «Possono passare da mal di pancia, diarrea e vomito alla febbre alta fino a manifestazioni più importanti, anche gravissime, a carico di alcuni organi». A sorprendere Bassetti è stata perciò la fermezza del Comitato che ha tirato dritto nonostante gli allarmi lanciati dalla comunità scientifica: «La prima cosa che va tutelata durante un’Olimpiade è l’incolumità fisica dei partecipanti. Vedere un’atleta che finisce ospedale non è una bella cosa». Anche perché l’infezione potrebbe allargarsi ai compagni di stanza degli atleti infetti o contro chi gareggiano: «Queste infezioni poi si trasmettono da persona a persona per via oro-fecale. Eliminando microrganismi, gli infettati possono contagiare qualcun altro. Credo che su questo sia stato commesso un grave errore, il più grande».

Senna inquinata, Rezza: «Non solo E. coli»

«L’Escherichia Coli è un indicatore di contaminazione fecale. Se nell’acqua c’è il Coli, è probabile che ci siano anche altri germi, sia batteri – come la salmonella – sia virus», spiega invece all’Ansa Giovanni Rezza, professore straordinario di Igiene all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e già a capo della Prevenzione del ministero della Salute. Oltre ai batteri, nelle acque possono essere presenti anche numerosi tipi di virus: enterovirus, norovirus, rotavirus. «Queste infezioni hanno il più delle volte sintomi gastrointestinali: dolore addominale, vomito, diarrea, a volte febbre. Solo in rari casi si arriva a infezioni d’organo. Una volta acquisito per via fecale-orale (acqua o cibo contaminato), è bene osservare Igiene personale per non trasmettere l’infezione ad altri». Il ritiro di Michel che, come ha voluto precisare il Comitato organizzatore, non è mai stata ricoverata in ospedale, ma nell’infermeria del Villaggio olimpico, è l’ultimo caso scoppiato alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le lamentele degli atleti per i letti di cartone o per il troppo caldo, tanto da preferire di dormire fuori dai propri alloggi, sono diventati virali.

