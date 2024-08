Olimpiadi 2024, come sta l’atleta belga del triathlon dopo la gara nella Senna: «Ho preso un virus ma non era Escherichia coli»

La triatleta belga Claire Michel ora ci tiene a fare chiarezza sulle sue condizioni di salute dopo aver partecipato alla prova individuale di triathlon delle Olimpiadi di Parigi 2024, gareggiata nella Senna. In un post sui social, Michel ha spiegato di aver contratto un virus che l’ha costretta a cure mediche intensive. «Gli esami del sangue hanno dimostrato che ho contratto un virus (non Escherichia Coli). Dopo tre giorni di vomito e diarrea, che mi hanno debilitata molto, domenica ho avuto bisogno di cure mediche più importanti in clinica», ha scritto Michel in un post su Instagram. L’atleta, che nei giorni scorsi è stata ricoverata dopo aver lamentato problemi addominali, ha sottolineato la necessità di chiarire la situazione a causa delle «informazioni contrastanti» circolate nei giorni successivi alla gara. Il riferimento è probabilmente al fatto che il virus contratto dall’atleta è stato attribuito all’acqua inquinato della Senna.

Il ritiro del Belgio

«Sono uscite informazioni contrastanti e volevo chiarire alcune cose. Intanto ringraziare l’equipe medica del Team Belgio e tutti i dottori e gli infermieri dell’infermeria del Villaggio olimpico: io sto lentamente migliorando e oggi sono tornata a casa, in Belgio», ha scritto la sportiva. A causa dei problemi di salute di Michel, la squadra belga di triathlon ha deciso di non partecipare alla staffetta mista. «Il team ha sostenuto la decisione di non presentarsi, ma il mio cuore va ai miei compagni che hanno perso la possibilità di gareggiare», ha spiegato l’atleta. Michel ha poi concluso il suo messaggio ringraziando tutti per il sostegno e gli auguri di pronta guarigione ricevuti, rassicurando chi si era preoccupato: «Grazie a tutti per i messaggi di pronta guarigione, sto facendo del mio meglio per stare bene».

