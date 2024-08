Commissione Covid, La Russa ha scelto i 15 membri del Senato, c’è anche il leghista Borghi

Ignazio La Russa ha deciso i nomi dei senatori che comporranno la commissione d’inchiesta sul Covid, dopo che le opposizioni si sono rifiutate di nominare i propri rappresentanti per non prendere parte a un organismo che hanno tacciato come «tribunale politico». La scelta, che rientra nelle prerogative regolamentari del Senato, potrebbe ora provocare reazioni contrastanti da parte di Pd e M5S. La commissione, voluta dalla maggioranza per esaminare la gestione della pandemia del governo Conte, è stata infatti criticata a lungo dalle opposizioni per essere considerata troppo sbilanciata e influenzata da posizioni antivacciniste. Ma La Russa ora ha forzato la mano e ha scelto i 15 componenti.

La protesta delle opposizioni

Dopo mesi di stallo, dovuti alla decisione della minoranza di non indicare i propri rappresentanti, è arrivata un’accelerazione. Al Senato, sono stati ufficializzati i nomi dei componenti, mentre alla Camera il presidente Fontana non ha ancora reso pubblici gli altri 15 membri della commissione. Tra i nomi scelti da La Russa spiccano figure di un certo rilievo e alcuni controversi. Tra questi, Claudio Borghi della Lega, noto per le sue posizioni critiche verso i vaccini e le misure anti-Covid e Lucio Malan di Fratelli d’Italia, anche lui molto critico sui vaccini e sulle politiche di contenimento del virus.

Chi fa parte della Commissione di inchiesta Covid

Ecco la lista completa completa dei 15 senatori:

Alfredo Bazoli (Pd),

Gianni Berrino (FdI),

Francesco Boccia (Pd),

Claudio Borghi (Lega),

Peppe De Cristofaro (Avs),

Guido Liris (FdI),

Marco Lisei (FdI),

Lucio Malan (FdI),

Raffaella Paita (Iv),

Stefano Patuanelli (M5s),

Massimiliano Romeo (Lega),

Licia Ronzulli (FI),

Luigi Spagnolli (Aut),

Francesco Zaffini (FdI),

Ignazio Zullo (FdI).

