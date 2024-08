Olimpiadi 2024, doppia delusione: Settebello fuori ai rigori con l’Ungheria tra le polemiche arbitrali, ltalVolley travolta dalla Francia – Il video

È una serata amara alle Olimpiadi 2024 di Parigi per le squadre italiane. Dopo l’inseguimento a squadre femminile che finisce quarta nella finale per il bronzo con la Gran Bretagna, il programma vedeva l’ItalVolley impegnata nelle semifinali contro i padroni di casa, mentre il Settebello era impegnato ai quarti di finale contro l’Ungheria. Niente da fare per la pallavolo: la Francia ha travolto gli azzurri 3-0 (25-20, 25-21, 25-21), e ora giocherà la finale per il bronzo contro gli Stati Uniti venerdì 9 agosto alle ore 16. Ma è per quanto accaduto a La Defense Arena che l’Italia può recriminare, ancora una volta, qualcosa. La gestione arbitrale nella prima parte di gara è stata quantomeno opinabile. Diverse le situazioni che hanno portato i giudici a decidere contro gli azzurri, penalizzando gli uomini del ct Alessandro Campagna, che dopo l’episodio più contestato è sbottato contro gli arbitri: «È una vergogna», ha urlato. Nel secondo periodo i giudici vanno al Var a rivedere il gol del pareggio del 3-3 siglato dall’Italia. La decisione, tra lo stupore della nostra squadra e dei telecronisti, è di annullare il gol per una manata del nostro Condemi involontaria, al termine del suo tiro. Il gol viene cancellato, Condemi finisce anzitempo la sua gara e l’Ungheria trasforma il rigore concesso. Gli azzurri riescono a tenere nonostante laprolungata inferiorità numerica – 4 minuti – vanno anche in vantaggio e si fanno recuperare solo nel finale. Ai rigori però, vincono i magiari.

Pallanuoto Italia-Ungheria, il video dell’episodio contestato

