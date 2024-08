Vienna, arrestati due sospetti jihadisti: volevano colpire al concerto di Taylor Swift

L’attentato terroristico secondo la polizia era in programma per una delle due date che la popstar americana terrà in Austria domani e venerdì

La polizia austriaca ha arrestato due persone accusate di preparare un attentato terroristico di matrice jihadista in occasione dei concerti previsti per domani e venerdì a Vienna della popstar Usa Taylor Swift. Lo hanno annunciato proprio le forze dell’ordine locali. Il primo arresto è avvenuto in mattinata. Il direttore generale della Pubblica Sicurezza, Franz Ruf, ha spiegato in conferenza stampa in merito al primo giovane fermato: «È stato arrestato un cittadino austriaco che aveva ‘giurato fedeltà’ al gruppo jihadista Stato Islamico (Isis)». Nello specifico, sono stati citati «atti preparatori incentrati sui concerti di Taylor Swift a Vienna». Secondo quanto spiegato dalle autorità, il sospetto terrorista ha 19 anni ed è stato fermato nella località di Ternitz. Avrebbe «giurato fedeltà all’Isis alcune settimane fa, e si era radicalizzato sul web». Nella sua abitazione «sono state sequestrate sostanze chimiche». Taylor Swift, da programma, dovrebbe esibirsi allo Stadio Ernst Happe l’8 il 9 e il 10 agosto.

