Lutto per Iva Zanicchi, è morto il compagno Fausto Pinna. La cantante per stargli accanto aveva interrotto i concerti

Si è spento dopo una battaglia contro un tumore ai polmoni il produttore musicale Fausto Pinna, 74 anni, compagno di Iva Zanicchi. I due, mai sposati, stavano insieme dal 1987. La cantante un anno fa aveva deciso di annullare tutti i suoi impegni, dai concerti alle comparsate in tv, per stare vicino al suo compagno. I funerali si terranno a Lesmo (Monza e Brianza) il 9 agosto alle 15:30 nella chiesa di santa Maria Assunta.

Zanicchi sul tumore del compagno: «Gli è venuto per il fumo»

In una recente intervista su Verissimo, la cantante aveva parlato della malattia che aveva colpito Pinna: «Ha sempre fumato novanta sigarette al giorno e non ce l’aspettavamo. Sembrava stesse bene. Dopo quella terribile diagnosi, gli hanno dato solo due mesi di vita invece… Con lui mi sono sempre divertita tanto, e ci divertiremo ancora. Ieri non stava bene per niente, sono andata fuori sul balcone e ho fumato una sigaretta. Sono rientrata in stanza, mi sono avvicinata per dargli un bacio. Lui mi ha detto: “Lazzarona, hai fumato”. Il tumore a lui è venuto per il fumo». Nel video qui sotto, un momento durante il programma Ballando con le stelle, in cui Zanicchi balla con Pinna.

Leggi anche: