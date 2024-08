Roberto Vannacci e la “mossa” sul caso della pugile Imane Khelif: «Disponibile a slacciarmi i pantaloni per dimostrare che sono uomo» – Il video

«Io che sono uomo e non ho nessun problema a dimostrarlo, non avrei alcun problema a sottopormi a qualsiasi test genetico. A qualsiasi test visibile o tattile per dimostrare il mio genere e il mio sesso. Senza alcun problema, ho già fatto la visita di leva 35 anni fa». Con queste parole l’europarlamentare della Lega il generale Roberto Vannacci interviene alla trasmissione Zona Bianca sul caso della pugile olimpionica Imane Khelif che non ha superato i test genetici per i mondiali, ma che continua a gareggiare nella categoria femminile per decisione del Cio alle Olimpiadi di Parigi. Lo scontro sul genere della campionessa si è acutizzato dopo l’abbandono del ring da parte dell’azzurra Angela Carini. E dilaga anche nei salotti televisivi. Nello studio di Rete4 molti borbottano sulle parole del generale della Lega. «Potrei spogliarmi anche adesso, davanti alle telecamere, non lo faccio per rispetto nei vostri confronti», aggiunge l’eurodeputato in collegamento. E aggiunge: «A quella signora che me lo chiede (riferendosi a un’altra ospite in studio)… potrebbe esser stupita». Il conduttore Giuseppe Brindisi cerca di abbassare il livello di scontro: «Però, generale, magari una donna come Imane Khelif potrebbe avere qualche problema ed è giusto non rovistare sotto la gonna. O no?».

Leggi anche: