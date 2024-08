Attentato a Trump, in un nuovo video della Cnn un’agente della polizia vede il killer Thomas Matthew Crooks prima degli spari – Le immagini

Un filmato esclusivo, ottenuto dalla CNN, mostra, per la prima volta, il momento in cui un agente di polizia è salito sul tetto di un edificio che dominava il comizio di Donald Trump il 13 luglio e ha visto il potenziale assassino dell’ex presidente poco prima dell’inizio della sparatoria. Le immagini, di cui si sente nitidamente l’audio, fanno parte di alcuni filmati della manifestazione a Butler, Pennsylvania, ottenuti dalla CNN tramite una richiesta di documenti pubblici. Il video riprende l’audio dell’agente proveniente dalla bodycam. Individua Thomas Matthew Crooks e riscende per dare l’allarme. Pochi secondi dopo Crooks apre il fuoco contro Trump, che fu colpito all’orecchio. In un secondo momento un cecchino dei servizi segreti spara e uccide Crooks. Dopo l’incontro con il killer, l’agente corre verso l’altro lato dell’edificio prima di dirigersi verso la sua auto per recuperare un fucile.

Dramatic video obtained by CNN shows, for the first time, the moment a police officer climbed up to the roof of a building overlooking the Trump rally on July 13 and saw the would-be assassin just before the shooting began.



Other footage from the rally in Butler, Pennsylvania,… pic.twitter.com/Td3cFXRgJJ

— CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) August 8, 2024

«Amico si è voltato verso me»

«F**king era così vicino fratello», dice l’agente a un collega. «Amico, si è voltato verso di me». Un poliziotto gli chiede dove si trovi l’uomo che ha sparato e lui, ansimando, risponde: «È proprio lì, in piedi». Questo video è stato rilasciato dal dipartimento di polizia di Butler Township in risposta alla richiesta di documenti pubblici della CNN che chiedeva qualsiasi video di body-cam o dash-cam che coinvolgesse ufficiali o personale di Butler in relazione alla manifestazione e alla sparatoria al Butler Farm Show del 13 luglio. Inizialmente la polizia aveva rifiutato di rilasciare il contenuto, ma lo ha fatto dopo che la CNN ha fatto ricorso. Non è l’unica clip a far discutere. In un altro video diffuso dalla polizia di Butler, circa 10 minuti dopo la sparatoria, si può sentire un agente dire chiaramente ai colleghi di aver ordinato ai servizi segreti di appostare le forze dell’ordine nei pressi dell’edificio da cui Crooks aveva sparato.

