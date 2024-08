Banksy colpisce ancora. Spunta la quinta opera a tema animali: due pellicani si ingozzano in un fish bar – La foto

Banksy ha colpito ancora con le sue opere a tema animalesco. Lo street artist ha completato la sua quinta opera d’arte a Londra in poche settimane, questa volta su un muro esterno del Bonners Fish Bar, un negozio di fish and chips a Walthamstow. L’opera, scoperta durante la notte, raffigura due sagome di uccelli: un pellicano con le ali spiegate e la testa inclinata mentre ingoia un pesce, e un uccello più piccolo che becca uno dei simboli di pesce sull’insegna gialla del negozio. Inizialmente, era sorto il sospetto che l’opera potesse essere di Banksy, dato che l’artista da tempo sta realizzando opere con animali. È il caso ad esempio degli scimpanzé che volteggiano su un ponte della ferrovia di Brick Lane, nella zona est di Londra, oppure il lupo che ulula su un’antenna e che in poche ore sembrerebbe già stato trafugato da un gruppo di persone. L’artista ora ha confermato l’autenticità dell’opera con un post su Instagram.

Leggi anche: