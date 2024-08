Olimpiadi 2024, Tamberi sfida pure la colica (e se stesso), la scelta dopo l’ok dei medici: «Ci sarò!»

«I will be there!», «Io ci sarò». È il laconico messaggio pubblicato a metà pomeriggio sui social da Gianmarco Tamberi, condito solo da alcune faccine rosse di rabbia. Rabbia per il nuovo problema di salute in cui è incappato a poche ore dalla finale del salto in alto di Parigi 2024, disciplina di cui è campione in carica. Una colica renale lo ha sorpreso la scorsa notte, e i dolori sono proseguiti ancora per lunghe ore, come l’atleta stesso aveva confermato poco prima sempre su Instagram, con un messaggio che sembrava chiudere le porte a una sua discesa in pedana. Tamberi, invece, ha deciso di sfidare tutti gli acciacchi ed esserci comunque, anche se appare evidente che non potrà essere al meglio. A far propendere l’atleta per il sì finale, con ogni probabilità, anche il parere dei medici. «A seguito degli accertamenti effettuati da Gianmarco Tamberi nel primo pomeriggio presso una struttura ospedaliera a Parigi, lo staff medico ha verificato che non sussistono impedimenti assoluti in merito alla partecipazione dell’atleta alla finale olimpica di questa sera», faceva sapere negli stessi minuti in una nota la Fidal. In quali condizioni e con quali realistiche speranze, lo si capirà solo dopo le 19. «Scenderò in pedana comunque questa sera? Si, ma non so davvero come farò in queste condizioni a saltare….», aveva d’altronde già detto stamattina il 32enne marchigiano, arrivato a Parigi già in ritardo per altri problemi di salute riscontrati la scorsa settimana.

