L’appello di Regno Unito, Francia e Germania: «Teheran non attacchi Israele»

Regno Unito, Francia e Germania hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui ammoniscono l’Iran a non attaccare Israele, invitandolo ad evitare di far precipitare la regione in una guerra totale e hanno avvertito: «Si assumerà la responsabilità». A parlare dell’avviso sono i media israeliani. «Siamo profondamente preoccupati per l’acuirsi delle tensioni nella regione e uniti nell’impegno per la de-escalation», si legge nella dichiarazione. «Invitiamo l’Iran e alleati ad astenersi da attacchi che farebbero salire le tensioni mettendo a repentaglio l’opportunità di un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi». Un tentativo, ultimo, per fermare l’attesa rappresaglia contro Tel Aviv per l’uccisione del leader di Hamas Ismail Haniyeh nella capitale.

(in copertina un’immagine tratta da un video pubblicato dal centro media degli Houthi il 23 luglio 2024 per mostrare il drone “Jaffa” che sostengono sia stato usato nell’attacco a Tel Aviv del 19 luglio 2024. ANSA/EPA/HOUTHIS MEDIA CENTER)

