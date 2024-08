Prato, 19enne trovato morto in strada: l’ipotesi della caduta dall’alto. I carabinieri indagano per omicidio

Il ragazzo è di origine cinese. Il corpo è stato rinvenuto in via delle Badie, poco prima delle 23

Un 19enne di origine cinese è stato trovato morto in via delle Badie a Prato poco prima delle 23 di domenica 11 agosto. Da un primo esame del corpo trovato ormai privo di vita sono state rintracciate delle lesioni che potrebbero confermare l’ipotesi di una caduta dall’alto. Sul caso stanno indagando i carabinieri coordinati dalla Procura. Secondo alcune indiscrezioni, i militari starebbero indagando per omicidio.

