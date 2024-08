Il capitano ha il cancro e la squadra si rasa a zero, la scoperta quando entra nello spogliatoio – Il video

Quando il capitano del Kalmar Aik Fk è entrato negli spogliatoi ha trovato tutti i suoi compagni rasati a zero. Un gesto di solidarietà per Markus Herman, che si sta curando da un tumore scoperto da poco. Il video diventato virale dal profilo del club svedese di quinta divisione mostra il momento in cui Herman, con una bandana in testa entra nello spogliatoio per rivedere i suoi compagni di squadra. Il giocatore è incredulo, si mette la mano in faccia ed esclama: «Ma cosa ca…». Davanti a lui ci sono tutti i giocatori rasati a zero. Herman si commuove e viene travolto dall’abbraccio di compagni. Uno di loro ha anche deciso di farsi un tatuaggio con le iniziali del suo capitano. Un altro gesto che ha fatto commuovere Herman.

