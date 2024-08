L’attacco da FdI a Elodie per le critiche a Meloni: «Si improvvisa politico e scambia un calendario per un’attività metafisica»

Elodie rientra fra i 12 artisti della nuova edizione del calendario Pirelli. Ma mentre posava a Miami, secondo la senatrice FdI Susanna Donatella Campione, si è voluta anche «improvvisare politico», attaccando «in modo violento un’altra donna solo perché è presidente del Consiglio e non la pensa come lei»: così il partito della premier ribatte alle dichiarazioni fatte dalla cantante riguardo al governo in carica. In un’intervista a la Repubblica, infatti, Elodie aveva parlato del «problema dei diritti acquisiti, ma minacciati» sotto il governo Meloni, nei confronti del quale ha dichiarato di «non nutrire simpatia».

La libertà

Secondo Campione, «prima della libertà del corpo Elodie dovrebbe difendere la libertà di pensiero e non continuare a inveire rabbiosamente contro chi esprime idee diverse dalle sue. Esca dall’equivoco di voler contrabbandare l’esibizione del corpo come attività intellettuale e la eserciti serenamente come altre sue colleghe che non avvertono il bisogno di far passare un servizio fotografico per un’attività metafisica».

I «sermoni»

«Quanto alla mancanza di libertà delle donne – prosegue l’esponente FdI – la invito a guardarsi più attentamente intorno e a notare come proprio durante il governo Meloni le donne occupino posizioni di potere mai raggiunte prima. L’ultimo esempio di una lunga serie è Daria Perrotta, prima donna nella storia d’Italia a essere stata nominata, giorni fa, capo della Ragioneria Generale dello Stato. Se Elodie vuole fare parlare il suo corpo per esprimersi, liberissima di farlo ma per favore ci risparmi i sermoni vecchia maniera, ormai superati, sulle donne che si esprimono con la preparazione, la cultura e il libero pensiero».

Leggi anche: