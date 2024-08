Meloni: «Auguri al popolo indiano per il 78esimo Giorno dell’Indipendenza». E si riaccende la “Melodi mania”

È di nuovo il momento della «Melodi mania». La fantasiosa relazione tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente indiano Narendra Modi, al suo terzo mandato, è nata sul web indiano ed è alimentata da meme, ma anche selfie e video a cui si prestano con simpatia gli stessi leader. Il motivo della recente rievocazione è il post su Instagram della premier in occasione del 78esimo Giorno dell’indipendenza indiana: «Desidero esprimere i miei più sinceri auguri al popolo indiano, e in particolare ai molti indiani che seguono questa pagina. Italia e India condividono un legame sempre più forte, e sono certa che insieme raggiungeremo grandi risultati. La nostra collaborazione strategica è un pilastro importante per il futuro». Le reazioni degli utenti non si sono fatte attendere, molti hanno commentato invitando i fan della “relazione” a cliccare sul tasto del “mi piace” raccogliendo decine di migliaia di click.

