Palio di Siena 2024 – Dove vederlo, programma, fantini, cavalli e contrade partecipanti

Una città, sette contrade, dieci cavali e altrettanti fantini. È tutto pronto per il Palio di Siena. All’ombra della Torre del Mangia, i vari quartieri della città toscana si sfideranno compiendo tre giri di Piazza del Campo per decretare quale delle sfidanti porterà a casa il Drappellone disegnato da Riccardo Guasco detto Rik, l’onore e la gloria della competizione che si svolge due volte l’anno. Quella del 16 agosto, infatti, è la seconda giornata della carriera. La prima si tiene il 2 luglio in onore della madonna di Provenzano. Quello di oggi è dedicato alla Madonna Assunta. In caso di ricorrenze particolari, non è raro che a Siena si tenga un Palio Straordinario, come avvenuto per il 150esimo anniversario dell’Unità d’Italia, nel 2011.

Le contrade del Palio di Siena 2024

Siena ha 17 contrade, ma solo dieci partecipano al Palio. Sette lo fanno di diritto: Selva, Lupa, Valdimontone, Onda, Nicchio, Leocorno e Civetta. Le altre tre sono state sorteggiate il 7 luglio: Chiocciola, Oca e Istrice.

I cavalli e i fantini del Palio di Siena 2024

Cavallo Zentiles per la Contrada del Leocorno (numero orecchio 2, numero coscia 3), esordiente, fantino: Elias Mannucci detto Turbine;

Cavallo Veranu per la Contrada Valdimontone (numero orecchio 3, numero coscia 10), fantino: Jonatan Bartoletti detto Scompiglio;

Cavallo Viso d'Angelo per la Contrada dell'Istrice (numero orecchio 6, numero coscia 24), fantino: Giovanni Atzeni detto Tittia;

Cavallo Ares Elce per la Contrada dell'Oca (numero orecchio 5, numero coscia 17), fantino: Carlo Sanna detto Brigante;

Cavallo Brivido Sardo per la Contrada del Nicchio (numero orecchio 9, numero coscia 29), fantino: Federico Guglielmi detto Tamurè;

Cavallo Benitos per la Contrada della Lupa (numero orecchio 7, numero coscia 26), esordiente, fantino: Dino Pes detto Velluto;

Cavallo Zenis per la Contrada della Civetta (numero orecchio 1, numero coscia 1), fantino: Enrico Bruschelli detto Bellocchio;

Cavallo Canarinu per la Contrada dell'Onda (numero orecchio 8, numero coscia 27), esordiente, fantino: Sebastiano Murtas detto Grandine;

Cavallo Tabacco per la Contrada della Selva (numero orecchio 10, numero coscia 31), fantino: Andrea Sanna detto Virgola;

Cavallo Comancio per la Contrada della Chiocciola (numero orecchio 4, numero coscia 14), esordiente, fantino: Giuseppe Zedde detto Gingillo.

Dove vedere il Palio di Siena 2024

Il Palio di Siena 2024 sarà trasmesso in diretta:

Su La7 – Gratuitamente in chiaro.

Sul sito di La7 (La7.it) – Gratuitamente.

Cosa è successo (e cosa succederà) al Palio di Siena 2024

Ieri, giorno di Ferragosto, si è tenuta le prova generale del Palio di Siena, vinta dalla Contrada l’Onda, con il cavallo Canarinu e il fantino Sebastiano Murtas, detto Grandine. Questa mattina alle 9, invece, dopo la Messa del Fantino delle 7.45, è stato il turno della sesta prova, detta la «Provaccia», vinta dalla Contrada del Leocorno, con il fantino Elias Mannucci detto Turbine sul cavallo Zentiles.

Programma del Palio di Siena 2024 – 16 agosto

Ore 14.50 – Primo sparo del mortaretto per il primo avviso.

Ore 15.20 – Secondo sparo del mortaretto per il secondo avviso.

Ore 16.10 – Sgombero della pista.

Ore 16.45 – Sfilata del drappello dei Carabinieri a cavallo.

Ore 16.50 – Ingresso in piazza del Campo del Corteo Storico.

Ore 19.00 – Inizio del Palio con l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per la carriera.

Storia e curiosità del Palio di Siena

Il Palio di Siena, una delle più antiche e affascinanti tradizioni italiane, risale almeno al XIII secolo – sono di quell’epoca i primi documenti scritti su di esso. È una competizione equestre che si svolge due volte l’anno, il 2 luglio e il 16 agosto, in Piazza del Campo. Le 17 contrade di Siena, ognuna rappresentata da un cavallo e un fantino, si sfidano in una corsa sfrenata e spettacolare girando tre volte intorno alla piazza. Il Palio non è solo una gara, ma un rito che incarna secoli di rivalità, passione e identità cittadina. Non sempre fantino e cavallo tagliano il traguardo insieme, ma non per questo non può essere assegnato un vincitore. Infatti, il cavallo che arriva primo viene celebrato anche senza il proprio fantino. In palio c’è il drappellone – cencio per i senesi – dipinto a mano, simbolo della vittoria, e considerato una vera e propria opera d’arte.

