Ralf Schumacher, l’ex moglie dopo il coming out: «Una pugnalata al cuore, con me ha sempre negato»

Quando Ralf Schumacher, ex pilota di Formula 1 come il fratello – campione della Ferrari – Michael, ha fatto coming out sui social, ha presto ottenuto il sostegno del figlio David. Il 22enne ha ricondiviso il post in cui il padre scriveva: «La cosa più bella della vita è quando hai al tuo fianco il compagno giusto con cui condividere tutto», in una foto in cui era abbracciato al compagno Etienne. E aggiungeva: «Sono molto felice che tu abbia finalmente trovato qualcuno che ti fa sentire davvero a tuo agio e sicuro. Non importa se uomo o donna. Ti sostengo al 100%, papà». Ma non è dello stesso avviso la madre di David, moglie di Ralf dal 2001 al 2015, la conduttrice televisiva Cora Brinkmann. A un mese di distanza dall’annuncio pubblico dell’omosessualità dell’ex marito, Brinkmann si è sfogata con la rivista Der Spiegel per confessare tutta la sua amarezza.

Coming out Ralf Schumacher, la replica dell’ex moglie

«Vorrei che Ralf mi avesse coinvolto o che almeno mi avesse fatto partecipe della sua decisione, sarebbe stato un segno di rispetto», ha spiegato alla rivista «durante la sua carriera nel paddock giravano molte voci. Gli ho chiesto chiarimenti ma lui ha sempre negato, dicendomi che mi stavo immaginando tutto e che avrei avuto bisogno di un aiuto psicologico. Queste voci sono peggiorate nel corso degli anni. Di conseguenza mi sentivo sempre più lacerata, non sapevo più se la mia testa mi stesse giocando brutti scherzi. Ma Ralf è sempre stato il mio consigliere più importante. Mi fidavo di lui, mi fidavo ciecamente di lui. E quindi la sua parola era la mia legge». Ha poi aggiunto: «Poteva dirmi. “Mi dispiace, Cora”. Oppure “Non sapevo come dirtelo”. Oppure: “Ti amavo davvero”. Niente. È stata una pugnalata al cuore. Il coming out colpisce sempre chi ti circonda, compresa l’ex moglie con cui hai avuto un figlio. Oggi sento di essere stata usata durante il matrimonio, derubata dei miei anni migliori. È stato onesto con me? E, cosa più importante, mi amava?».

Leggi anche: