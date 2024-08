Regno Unito: due adolescenti accusati e arrestati per terrorismo. Hanno 18 e 19 anni

Gli arresti a Cheshunt, Hertfordshire sono in relazione a presunte attività di estrema destra. Ma non sono collegati alle rivolte di Southport

Secondo quanto riportato dal Guardian, due adolescenti sono stati accusati di reati legati al terrorismo in relazione a sospetta attività di estrema destra. L’accusa proviene dalla polizia metropolitana. Rex William Henry Clark, 18 anni, e Sofija Vinogradova, 19 anni, sono stati entrambi accusati di preparazione di atti terroristici. Vinogradova, che è stata arrestata con l’accusa di possesso di arma da fuoco, è stata anche accusata di due capi d’imputazione per raccolta di informazioni che potrebbero essere utili a una persona che commette o prepara un atto di terrorismo. Entrambi dovranno comparire questo venerdì alla corte dei magistrati di Westminster. La polizia ha affermato che l’indagine sui due adolescenti, arrestati a Cheshunt ed Hertfordshire, non legata alle rivolte di estrema destra scoppiate in tutto il paese dopo che tre bimbe sono state accoltellate a morte a Southport.

