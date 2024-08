Cessate il fuoco a Gaza, concluso il vertice a Doha. Dagli Usa la proposta ponte per raggiungere l’accordo

Niente accordo di Ferragosto, come era stato subito chiaro prima dell’inizio dei colloqui a Doha, ma cauto ottimismo per una possibile soluzione ai negoziato per un cessate il fuoco sulla Striscia di Gaza. A ventiquattr’ore dall’inizio del vertice tra i mediatori di Israele, Qatar, Stati Uniti ed Egitto per il rilascio degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas, la scarcerazione di detenuti palestinesi e la fine dei combattimenti nella Striscia, i colloqui a Doha sono terminati e riprenderanno nei prossimi giorni. Gli Stati Uniti hanno formulato una proposta ponte tra la bozza di Israele e quella di Hamas, una soluzione che possa accontentare entrambe le parti in causa e che sia più digeribile da accettare. Le maggiori divergenze sono il controllo del corridoio Filadelfia, tra Gaza e Egitto, e il corridoio Netzarim attraverso il quale si prevede che gli abitanti tornino nel nord della Striscia. La proposta americana si basa principi stabiliti dal presidente Biden il 31 maggio 2024 e con la Risoluzione n. 2735 del Consiglio di sicurezza. I mediatori di Egitto, Qatar e Stati Uniti hanno definito gli incontri di queste ore «seri e costruttivi», condotti i una «atmosfera positiva».

