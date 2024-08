Israele, oggi negoziati a Doha per Gaza senza però Hamas presente. Convocato stasera il gabinetto di sicurezza israeliano

Lo avevano dato come il negoziato di Ferragosto ma probabilmente l’accordo su un cessate il fuoco su Gaza è tutt’altro che definito. Hamas non parteciperà oggi al nuovo round di colloqui previsto in Qatar, affievolendo le speranze di una tregua. I negoziati si svolgeranno con la partecipazione di funzionari di Israele, Qatar, Stati Uniti ed Egitto. I mediatori prevedono di consultarsi con Hamas dopo i colloqui di Doha. «Non parteciperemo ai negoziati al solo scopo di negoziare. C’è una proposta approvata dal Consiglio di Sicurezza Onu che dobbiamo attuare. Ci deve essere un ritiro totale di Israele dalla Striscia di Gaza»: lo ha ribadito un dirigente di Hamas, Mahmoud Mardawi, a Sky News Arabia.

Intanto il gabinetto di sicurezza iraeliano si riunirà stasera a Tel Aviv alle 21 (le 20 in Italia), nella sala di comando sotterranea del quartier generale militare di Kirya. A riferirlo è riferisce Ynet. L’incontro della scorsa settimana, nello stesso luogo, è stato il primo dopo quella della notte tra il 13 e il 14 aprile, quando l’Iran ha lanciato circa 300 missili e droni contro Israele, quasi tutti intercettati. Secondo quanto riporta oggi Haaretz l’amministrazione Biden potrebbe offrire a Israele e Hamas una proposta sì o no senza ulteriori trattative e, se Netanyahu si rifiutasse, Washington non solo darebbe la colpa al primo ministro per il fallimento, ma potrebbe anche prendere ulteriori misure contro l’estrema destra nel suo governo. L’emittente araba Al Jazeera ha detto che le forze israeliane hanno lanciato «attacchi di artiglieria sul quartiere di Sabra, nella parte settentrionale di Gaza City, e su una casa nell’area di Maen, nella città meridionale di Khan Younis». Tre persone erano state uccise e diverse ferite in un precedente blitz su una casa a Sabra.

Il Nyt: Israele ha già ottenuto il massimo a livello militare

«Israele ha ottenuto tutto ciò che poteva militarmente a Gaza, secondo alti funzionari americani, che affermano che i continui bombardamenti non fanno che aumentare i rischi per i civili», riporta oggi il New York Times sottolineando che «mentre l’amministrazione Biden si affretta a rimettere in carreggiata i negoziati per il cessate il fuoco, un numero crescente di funzionari della sicurezza nazionale in tutto il governo ha affermato che l’esercito israeliano ha gravemente respinto Hamas ma non sarà mai in grado di eliminare completamente il gruppo». «Sotto molti aspetti – sottolinea il quotidiano americano – l’operazione militare di Israele ha causato molti più danni ad Hamas di quanto i funzionari statunitensi avessero previsto quando è iniziata la guerra in ottobre».

