Bob Sinclair disperato dopo la serata a Mykonos: «Suonavo con la gente immobile: basta usare il cellulare in discoteca» – Il video

È disperato Bob Sinclar, tra i dj e producer più famosi al mondo, dopo una serata di lavoro trascorsa a Mykonos in Grecia, che ha definito «la peggiore della sua carriera». Sul suo profilo social, Sinclar ha condiviso uno sfogo con i suoi fan in cui lamenta il crescente uso dei cellulari nei club e nelle discoteche, a scapito del vero spirito della musica e del ballo. Sinclar racconta come serata promettesse bene. Stando alle sue parole, il club era magnifico e le persone anche: tutto sembrava presagire un evento di successo. Tuttavia, una volta iniziato a suonare il suo repertorio di French touch, un mix di commerciale, tecno e deep, il dj ha notato che il pubblico era «immobile», come se fosse più interessato a filmare con i cellulari che a ballare.

«Smettetela di usare i cellulari nei club. Ballate»

Nonostante abbia provato a suonare tutte le sue hit più apprezzate, la situazione non è migliorata. «Magari è colpa mia, non so cosa succede… Non mi sono mai annoiato tanto». Nel suo sfogo, ha lanciato un accorato appello ai frequentatori dei club: «Smettetela di usare i cellulari nei club. Ballate!». Il messaggio ha ricevuto migliaia di commenti di supporto, con molti utenti che hanno ironizzato sulla «phone generation», giocando sul titolo della sua famosissima hit Love Generation.

