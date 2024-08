Ceglie Massapica, Salvini raggiunge Meloni in masseria. La telefonata a Tajani, i dossier su nomine Rai, commissario Ue e manovra

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha raggiunto oggi – domenica, 18 agosto – la premier Giorgia Meloni a masseria Beneficio, a Ceglie Messapica, in Puglia. Nel resort, dove da una settimana la presidente del Consiglio soggiorna assieme alla famiglia, c’è anche il ministro, nonché cognato della leader di FdI, Francesco Lollobrigida. Quello tra Salvini e Meloni è stato un incontro informale, per fare il punto sui principali temi di attualità politica in vista della ripresa. I due hanno anche chiamato telefonicamente, scrive l’Ansa, l’altro vicepremier, Antonio Tajani, mentre si incontravano nella luxury villa con piscina. «Il 30 agosto faremo un vertice a tre con Matteo Salvini e Antonio Tajani per fare il punto della situazione in vista della ripresa», ha annunciato la premier. A causa di un blackout che ha colpito gran parte della zona nel Brindisino, è stato installato un gruppo elettrogeno per garantire la fornitura elettrica e le comunicazioni tra i sentieri di contrada Beneficio. Il guasto alla rete elettrica è stato causato probabilmente dalle alte temperature.

Incontro in masseria, i dossier sul tavolo

Non si esclude che tra i temi affrontati dai leader di centrodestra si siano toccate le questioni che riguardano i dossier più urgenti. Il primo e, forse più divisivo, riguarda le nomine dei dirigenti Rai. Salvini e Meloni dovranno trovare un accordo sul rinnovo del Cda e dei principali incarichi dirigenziali. Le pratiche sono state rimandate a settembre proprio a causa dei disaccordi tra i due. Altre questioni cruciali: la scelta del commissario da proporre a Ursula von der Leyen in Ue (l’Italia è, infatti, tra i Paesi che non hanno ancora ufficializzato la scelta), la manovra e un passaggio, con ogni probabilità, sulla questione dello ius scholae, che negli scorsi giorni ha provocato attriti all’interno dei partiti di maggioranza, soprattutto tra Lega e Forza Italia. A masseria Beneficio, scrive la Repubblica, c’è anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Nel resort di Ceglie Messapica sono giunti a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro Fontana ed il vicepremier Salvini.

Foto copertina: ANSA/Riccardo Antimiani | Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dei Trasporti Matteo Salvini alla Camera dei Deputati 26 June 2024

Leggi anche: