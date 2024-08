Israele ha recuperato i corpi di 6 ostaggi a Gaza. Biden vede nero sull’accordo: «Netanyahu ha dato l’ok, ma Hamas si tira indietro»

I cadaveri di Avraham Munder, Alex Dancyg, Chaim Peri, Yagev Buchshtav, Yoram Metzger e Nadav Popplewell ritrovati in un tunnel a Khan Younis. Oggi Blinken in Egitto

I corpi senza vita di sei ostaggi israeliani sono stati recuperati nella notte dall’esercito israeliano nella zona di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Secondo funzionari della Difesa, citati da Haaretz, alcuni degli ostaggi sarebbero stati uccisi nel tunnel dove sono stati trovati i loro corpi e i rapitori potrebbero essere fuggiti in seguito agli attacchi israeliani. «Nella notte le nostre forze hanno recuperato i corpi di sei dei nostri ostaggi che erano prigionieri dell’organizzazione terroristica assassina di Hamas: Avraham Munder, Alex Dancyg, Chaim Peri, Yagev Buchshtav, Yoram Metzger e Nadav Popplewell. I nostri cuori sono addolorati per questa terribile perdita. Mia moglie Sarah ed io porgiamo le nostre più sentite condoglianze alle care famiglie», ha dichiarato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. «Vorrei ringraziare i coraggiosi combattenti e comandanti dell’Idf e dello Shin Bet per il loro eroismo e la loro azione determinata – ha aggiunto -. Lo Stato di Israele continuerà a fare ogni sforzo per riavere tutti i nostri ostaggi, quelli vivi e quelli deceduti».

I raid israeliani a Gaza

Non si fermano nel frattempo i raid israeliani a Gaza. L’agenzia di difesa civile della Striscia gestita da Hamas e citata da Wafa ha annunciato che 9 persone «sono morte nell’attacco dell’esercito d’Israele contro una scuola che ospitava sfollati». L’Aeronautica militare israeliana ha confermato l’attacco, sostenendo però che era diretto a colpire «terroristi che operavano all’interno di un centro di comando e controllo di Hamas» nascosto all’interno del complesso scolastico “Mustafa Khaft”. Lo rende noto l’Idf su Telegram. «I terroristi di Hamas – si legge nel comunicato – hanno utilizzato il centro di comando e controllo per pianificare ed eseguire attacchi contro le truppe dell’Idf e lo Stato di Israele».

Il fronte diplomatico

Sul fronte diplomatico continuano intanto le trattative per arrivare a un cessate il fuoco a Gaza. Il Segretario di Stato americano Antony Blinken è arrivato in Egitto all’indomani dell’incontro a Tel Aviv con Netanyahu che gli avrebbe «confermato che Israele accetterà il piano di compromesso» presentato la settimana scorsa da Washington, ha detto il segretario di Stato Usa. Ora la palla sarebbe dunque tutta nel campo di Hamas. La quale, teme il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, non pare proprio sul punto di accettare. Il movimento islamista palestinese «si sta ritirando da un accordo con Israele per un cessate il fuoco nella guerra a Gaza. È ancora in gioco, ma non si può prevedere», ha detto Biden mentre si preparava a lasciare Chicago dopo il suo discorso di questa notte alla Convention nazionale democratica. «Israele dice di poter trovare una soluzione, Hamas si sta tirando indietro», ha sintetizzato. Nella giornata di oggi, martedì 20 agosto, Blinken incontrerà il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi e il proprio omologo del Cairo, il ministro degli Affari esteri Badr Abdelatty, per arrivare a un compromesso.

