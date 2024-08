Il Sanremo 2025 firmato Carlo Conti: 24 artisti in gara e tornano le Nuove Proposte

Annunciate oggi le novità riguardo il regolamento della prossima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Nessuna gigantesca rispetto ciò che Carlo Conti, nuovo conduttore e direttore artistico della kermesse, aveva già anticipato o perlomeno lasciato intuire. Torna la sezione Nuove Proposte, che saranno quattro in totale e si sfideranno in una sorta di torneo ad eliminazione diretta: due canteranno, per quella che possiamo considerare la prima semifinale, il mercoledì, gli altri due il giovedì. Durante la quarta serata, quella del venerdì, quella solitamente dedicata alle cover, i due finalisti si esibiranno nuovamente e, giudicati attraverso televoto, giuria della Sala Stampa e giuria delle radio, sempre con peso rispettivamente del 34, 33 e 33% sul risultato complessivo della votazione, verrà decretato il vincitore. A proposito di serata delle cover, Carlo Conti decide che rappresenterà in pratica una pausa dalla gara, una sorta di varietà a parte che non influirà in nessun modo sul risultato della classifica finale. Le canzoni, come negli scorsi anni, potranno essere scelte da qualsiasi repertorio italiano ed internazionale, senza alcun limite. 24 i big in gara, quindi viene diminuito il numero di cantanti coinvolti, arrivati con Amadeus addirittura a 30 nella scorsa edizione, la sua ultima, ma forse ci si aspettava un taglio ancora più netto per permettere alle canzoni in gara di respirare agevolmente sul mercato.

Le serate

Il Festival avrà inizio martedì, quando si esibiranno i 24 Campioni in gara e le canzoni verranno votate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, quindi la prima indicazione sul gradimento sarà data dai giornalisti. Mercoledì e giovedì, quindi seconda e terza serata, verranno suonate nuovamente le 24 canzoni divise in due tranche da 12, votate alla fine di entrambe le serate al 50% da pubblico a casa attraverso il televoto e dalla riconfermata Giuria delle Radio. Dopo la serata delle cover del venerdì, si arriva così alla finale di sabato. Le 24 canzoni saranno cantate, come da tradizione, nuovamente tutte quante. Alla fine delle esibizioni verranno comunicati i nomi dei cinque artisti più votati dalle tre giurie durante la serata e il risultato di questa votazione sarà sommato a quello delle votazioni nella prima serata e al risultato congiunto delle votazioni della seconda e terza serata. A quel punto avremo una rosa di cinque nomi annunciati senza indicazioni di classifica parziali. Le cinque canzoni verranno a quel punto cantate ancora una volta e rivotate dalle tre giurie e il risultato di quest’ultima votazione andrà a sommarsi a quello delle votazioni precedenti. Carlo Conti insomma ha deciso che nessun voto del percorso di ogni artista all’interno del meccanismo Festival vada in qualche modo sprecato. Alla fine di queste votazioni, quando sarà ancora presumibilmente, come ormai da tradizione, notte fonda, avremo una top five finale che decreterà il nome del vincitore di quella che sarà la 75esima edizione del Festival di Sanremo.

