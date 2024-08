Heather Parisi interviene sul caso Sinner: «Se Djokovic fosse risultato positivo al doping sarebbe stato crocifisso»

La vicenda sportiva che sconfina nel campo della cronaca di spettacolo e politica. Heather Parisi, showgirl e volto della tv italiana, commenta su X la positività al doping riscontrata nel tennista Jannik Sinner. E scrive: «Possiamo essere d’accordo che se Novak Djokovic fosse risultato positivo per doping (accidental or not) come è risultato per due volte Sinner la reazione di fan e media sarebbe ora diversa? Sarebbe stato crocifisso dai pro-vax e ogni titolo rimosso». In difesa di Sinner, che ha perso il montepremi e i 400 punti guadagnati Indian Wells per la contaminazione secondaria da Clostebol, è intervenuto Stefano Bonaccini: «Si occupi di cose che conosce», è la replica, sempre su X, dell’europarlamentare del Pd.

