Malore in vacanza, muore improvvisamente il Garante dei detenuti Felice Maurizio D’Ettore

L’ex parlamentare di FdI, 64 anni, si trovava in vacanza in Calabria con la famiglia

È morto improvvisamente a causa di un malore Felice Maurizio D’Ettore, 64 anni, attuale Garante nazionale dei detenuti ed ex parlamentare nelle fila di Fratelli d’Italia. Secondo quanto si apprende, D’Ettore è deceduto in Calabria dove si trovava in vacanza con la famiglia.

Articolo in aggiornamento

