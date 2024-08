La madre di Saman Abbas è in arrivo in Italia: l’atterraggio a Fiumicino previsto dopo le 14

Nazia Shaheen, la madre di Saman Abbas, è in arrivo in Italia. L’atterraggio dell’aereo con a bordo la 51enne, arrestata in Pakistan lo scorso 31 maggio dopo che a dicembre ha ricevuto una condanna all’ergastolo dalla Corte di Assise di Reggio Emilia per la morte della figlia, è previsto all’aeroporto Fiumicino di Roma dopo le 14. La donna farà uno scalo a Istanbul, arriverà in Italia e poi andrà in carcere. Nazia Shaheen era latitante dal primo maggio 2021 quando è tornata in Pakistan da Novellara, assieme al marito Shabbar Abbas, anche lui arrestato, condannato all’ergastolo in primo grado, e poi estradato circa un anno fa.

Il consenso all’estradizione

Successivamente all’arresto, la 51enne ha dato il proprio consenso all’estradizione e non ha fatto istanza di essere rilasciata su cauzione. Shaheen, secondo i giudici della Corte d’Assise, «ha partecipato attivamente ai momenti in cui si è decisa la sorte della figlia e «la decisione di uccidere la ragazza è stata concordata dai genitori nel corso delle telefonate con Danish Hasnain». E, nelle carte del processo è stato messo nero su bianco che «gli imputati, Shabbar Abbas (il padre di Saman, ndr) e Nazia Shaheena hanno letteralmente accompagnato la figlia a morire». Il cadavere di Saman era stato ritrovato nel novembre 2022 in una fossa vicino al casolare dove viveva, a Novellara.

