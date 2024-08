La vera storia della parata nazista in Estonia

Ancora una volta, un video viene completamente decontestualizzato per la propaganda russa contro i Paesi non allineati al Cremlino

Il video di una parata in Estonia è stato diffuso per sostenere che il Paese baltico sia dichiaratamente nazista. Questo genere di falsa narrazione è in linea con la propaganda russa, che dipinge i Paesi confinanti o nemici come abitati e governati da estremisti di destra, una totale falsità utilizzata anche per giustificare l’invasione dell’Ucraina. Ci troviamo di fronte all’ennesimo caso di video decontestualizzato.

Il video circola su Youtube dal 17 agosto 2024 con una descrizione diversa da quella dei post social.

La scena riprende la parata del festival annuale estone “MilFest Valga” (o “International Valga Military History Festival”).

Il video non riprende la presenza dell’esercito sovietico durante la stessa parata.

La locandina del festival presenta sia un soldato nazista che uno sovietico.

Analisi

Il video viene condiviso via Threads con la seguente narrazione:

A Tallin in Estonia si organizzano le parate in onore della 20. Waffen-Grenadier-Division, la divisone estone delle SS che combattè “contro il bolscevismo” Giurarono fedeltà a Hitler e al suo piano di sterminio degli slavi e degli ebrei. L’Estonia della liberalissima ex premier Kallas, oggi Alto funzionario della diplomazia UE, li considera per legge eroi della libertà e diversi monumenti in tutto il paese li commemorano ed esaltano. Che tempi d’oro questi per essere un nazista in occidente.

Viene condiviso anche via Facebook, come in questo caso:

Che in Europa sia estremamente diffuso il sentimento nazista ce lo confermano i fatti in svolgendo in Estonia dove le autorità del Paese hanno organizzato una parata che glorifica il nazismo hitleriano. “I nuovi valori europei”

Il video è stato diffuso in Italia il 20 agosto 2024 dal canale Telegram del filorusso Nicolai Lilin:

Intanto in Estonia le autorità del Paese hanno organizzato una parata che glorifica il nazismo hitleriano. “Valori europei” in tutta la loro bellezza…

Il contenuto del post di Nicolai Lilin risulta ripreso e condiviso su Facebook:

Il festival estone

Il video risulta pubblicato il 17 agosto 2024 dal canale Youtube “Misterrr77” con il seguente titolo: «Wehrmacht is back – already in Latvia/Estonia MilFest Valga 2024».

Il titolo indica un festival, il “MilFest Valga” (o “International Valga Military History Festival”) che si tiene annualmente in Estonia. Dalle locandine dell’edizione 2024 si possono notare due persone vestite da militari, uno nazista e uno sovietico.

La presenza dei soldati sovietici

Oltre alla locandina, la presenza dei soldati sovietici viene ulteriormente confermata da alcune foto pubblicate il 21 agosto 2024 dalla pagina Facebook “Florida Military vehicle Heritage Group”. Nel post leggiamo:

The event included an antiques fair, a parade of troops and military vehicles along the main street of Valga, and a large-scale reenactment dedicated to the battles of Emajõgi in 1944 involving German and Soviet Troops.

Ecco le foto che mostrano la presenza di entrambe le armate durante la parata:

Conclusioni

Il video della parata nazista in Estonia risulta parziale e non dimostra un sostegno del popolo estone verso le ideologie naziste. La scena riprende un festival che si tiene ogni anno nel Paese Baltico, dove sono presenti diverse forze armate storiche e in particolare, per il 2024, quella nazista e quella sovietica.

