Dybala, il Comune di Roma lancia un sondaggio: «Cosa l’ha convinto a restare?». Lotito replica: «Perché non lo fa sui giocatori della Lazio?»

È notizia di ieri: la decisione (imprevedibile) di Paulo Dybala di restare alla Roma dopo una giornata che appariva come l’ultima nella Capitale per l’argentino, pronto suo malgrado a trasferirsi in Arabia Saudita. Non sono ancora note le reali motivazioni che hanno spinto l’attaccante a proseguire la propria traiettoria capitolina. Il Comune di Roma ha però provato a indovinare: sul suo canale Whatsapp ufficiale ha infatti lanciato un sondaggio per chiedere ai 227mila iscritti qual è secondo loro il motivo che avrebbe convinto la Joya a restare. Stando ai risultati, tra le motivazioni principali rientrano «i romani», seguiti dalla «bellezza della città», dai «nasoni» e poi «dalla bontà del cibo».

Il canale Whatsapp

Il canale Whatsapp, dove oggi è apparso il sondaggio, è uno strumento che il Campidoglio in genere utilizza per dare informazioni di servizio sui trasporti, sui cantieri e sugli eventi cittadini ma che questa volta, sulla scia dell’entusiasmo popolare della metà giallorossa della città per il dietrofront del fuoriclasse, ha preso una piega più pop, “complice”, forse, anche la nota fede romanista del sindaco Roberto Gualtieri.

La bocciatura di Lotito

Eppure, a qualcuno non è affatto piaciuta la rilevazione sul giocatore giallorosso. E quel “qualcuno” è il presidente della Lazio, Claudio Lotito, che in serata ha bocciato il sondaggio e attaccato il Comune. «Una cosa priva di senso. Credo che a tutti i romani interessi molto di più che il Comune si occupi dei servizi erogati e delle condizioni della viabilità…», ha detto all’AdnKronos Lotito, per poi chiedere: «Perché questo sondaggio non l’hanno fatto sui giocatori della Lazio?». E poi ancora: «Roma è la Capitale d’Italia e dal punto di vista sportivo ha due entità, una è la Roma e una la Lazio. La Lazio è la prima squadra della Capitale, se non altro dal punto di vista anagrafico. Non capisco quale possa essere l’interesse del Comune di Roma nel chiedere ai cittadini perché Dybala è rimasto a Roma. Che senso ha capire perché un giocatore rimane o non rimane?», conclude all’agenzia il senatore di Forza Italia.

Foto copertina: ANSA/ANGELO CARCONI | Il senatore di Forza Italia (Fi) e presidente della SS Lazio Claudio Lotito

Leggi anche: