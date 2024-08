Il vero pensiero del complottista NoVax Robert F. Kennedy Jr. sul «truffatore» Donald Trump «inventore dei lockdown»

In un tweet del 2024, Kennedy Jr. aveva duramente condannato il primo mandato di Trump, sostenendo che un secondo mandato non sarebbe stato diverso

Robert F. Kennedy Jr. si è ritirato dalla corsa alla Casa Bianca e ha deciso di unirsi alla campagna di Donald Trump per sostenere un suo secondo mandato. Dopo l’annuncio, il noto complottista NoVax è stato presentato dallo stesso Trump durante un evento al Desert Diamond Arena di Glendale, in Arizona, probabilmente ignorando tutto ciò che lo stesso Kennedy Jr. aveva detto in passato. Solo poco tempo fa, il 24 maggio 2024, aveva pubblicamente descritto Trump come uno dei peggiori presidenti americani della storia, aggiungendo che un secondo mandato del «truffatore» non sarebbe stato diverso dal primo.

Cosa ha detto realmente Kennedy Jr. contro Donald Trump

Il duro attacco a Donald Trump e al suo secondo mandato è presente sull’account ufficiale di Robert F. Kennedy Jr. su Twitter/X. Non c’è dubbio che sia proprio lui, ora celebrato dai repubblicani, ad aver accusato Trump di aver truffato i lavoratori americani, scelto collaboratori tra i lobbisti, infiammato le tensioni razziali e non protetto gli americani. Kennedy ha anche sostenuto che l’America abbia assistito alle peggiori rivolte e saccheggi mai visti dagli anni ’60 sotto la sua presidenza.

Proseguendo, Kennedy accusava Trump di essersi vantato di aver armato l’Ucraina più di quanto fatto la presidenza Obama e di aver destabilizzato le relazioni con la Russia, incolpandolo in parte per l’invasione dell’Ucraina. Inoltre, lo criticava per aver bombardato la Siria, per aver ucciso il generale iraniano Soleimani e per non aver mantenuto la promessa di porre fine alla guerra in Afghanistan.

La campagna durante la pandemia

Kennedy Jr. si è contraddistinto durante la pandemia di Covid-19 per le sue teorie del complotto e il costante sostegno all’area No Vax. Nel tweet, accusa Trump di aver inventato i lockdown e di aver causato la «chiusura di milioni di piccole imprese». Lo accusa, inoltre, di non aver risolto la «crisi degli oppioidi» e di aver nominato alla guida del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti (HHS) persone controllate dalle grandi case farmaceutiche.

«Se pensi che un secondo mandato di Trump sarebbe diverso, ti stai abbandonando a un pio desiderio» conclude Kennedy Jr. nel suo lungo tweet.

La maglietta No Vax “Trump Fauci 2024”

In un tweet del 19 maggio 2024, Kennedy Jr. pubblicò e mise in vendita a 30 dollari per la sua campagna presidenziale una maglietta con la scritta “Vote for Trump Fauci 2024 – Give us another shot!”. Considerate le sue posizioni No Vax e l’odio verso Fauci, era evidente che non si trattasse di un endorsement nei confronti di Trump. Infatti, nel tweet Kennedy attaccava il candidato repubblicano, accusandolo di essere responsabile dell’operazione Warp Speed per lo sviluppo dei vaccini anti Covid. La maglietta non è attualmente in vendita nel sito, evidentemente rimossa.

Le teorie del complotto e la vocazione No Vax

Il nipote di John Fitzgerald Kennedy, figlio di Bob, è noto per essere uno dei guru No Vax più influenti, grazie soprattutto al peso del suo nome. Nel 2015 aveva paragonato le vaccinazioni pediatriche all’Olocausto, mentre durante la pandemia aveva diffuso, tramite la sua associazione, svariate fake news e teorie complottiste sui vaccini. Nel 2021, attraverso la sua associazione, promosse un documentario rivolto alle comunità afroamericane per convincerle a non vaccinarsi, non solo contro la Covid.

Kennedy Jr. è un grande sostenitore di Andrew Wakefield, l’inventore della bufala antiscientifica che collega i vaccini all’autismo e considerato un «ciarlatano». Nel 2020, entrambi parteciparono a un evento online in cui vennero promossi trattamenti contro la Covid su basi antiscientifiche, arrivando persino a sostenere teorie assurde come quella secondo cui i sintomi del virus sarebbero stati causati dalla caduta di plutonio proveniente da satelliti distrutti. Nel 2023, Kennedy Jr. dichiarò che il Sars-CoV-2 sarebbe stato «mirato per attaccare i caucasici e i neri», colpendo di meno «ebrei ashkenaziti e cinesi».

E ancora: nel 2022, Kennedy Jr. dichiarò che «Anna Frank stava meglio dei No Vax oggi» e paragonò l’obbligo vaccinale alla Germania nazista. Queste affermazioni suscitarono forti critiche, tanto che sua moglie, l’attrice Cheryl Hines, prese pubblicamente le distanze su Twitter/X: «Le opinioni di mio marito non riflettono le mie. Sebbene ci amiamo, abbiamo opinioni diverse su molti argomenti attuali».

Durante un’intervento su Twitter/X del 2023, con la presenza di Elon Musk, ha attribuito l’aumento delle sparatorie di massa ai farmaci antidepressivi: «Prima dell’introduzione del Prozac, nel nostro Paese non si era verificato quasi nessuno di questi eventi e non li avevamo mai visti nella storia dell’umanità, in cui delle persone entrassero in un’aula scolastica piena di bambini o di sconosciuti e iniziassero a sparare alla gente».

