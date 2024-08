Solingen, la strage al Festival della diversità: «A colpire un uomo forse arabo»

La strage di Solingen è stata molto probabilmente un attacco terroristico. E l’attentatore è un uomo probabilmente arabo. Tre persone sono morte e quattro sono rimaste gravemente ferite in un attacco con il coltello ieri sera a Solingen, comune della Germania occidentale. L’uomo ha colpito tra la folla ed è scappato dopo essere stato ferito dalla polizia. Ha agito durante la celebrazione del Festival della Diversità per i 650 anni della città che si trova nella Renania Settentrionale-Vestfalia. La polizia lo sta cercando: «L’aggressore ha pugnalato persone a caso con un coltello», ha detto al tabloid Bild Alexander Kresta, portavoce della polizia di Wuppertal.

Probabilmente arabo

I sospetti si stanno orientando su un uomo probabilmente arabo e la polizia non esclude una matrice terroristica. Dopo l’attentato la scena è stata «in gran parte transennata». Il Festival, che doveva durare fino a domenica, è stato interrotto interrotto. L’attacco è partito alle 21,45 a Fronhof nel centro di Solingen. In quel momento sul palco della festa stavano suonando musica dal vivo. Le vittime sono una donna e due uomini originari di Solingen e Düsseldorf. L’uomo avrebbe puntato il coltello deliberatamente al collo delle sue vittime, e questo fa ritenere alla polizia che si tratti di un atto terroristico e non di un gesto di follia. Ora in città si trovano unità pesantemente armate con circa 40 veicoli speciali provenienti da tutta la Renania Settentrionale-Vestfalia.

La caccia all’uomo

Gli incroci stradali sono stati chiusi e ai residenti è stato chiesto di rimanere nelle proprie case ed evitare il centro città. Una unità di crisi è stata allestita temporaneamente in un bar.

