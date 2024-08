L’esperimento della carta e del martello nello spazio e perché non dimostra che «le missioni spaziali sono una messinscena»

Due oggetti lasciati liberi sulla Stazione Spaziale Internazionale: una carta da gioco e un martello. La prima cade verso il basso; il secondo rimane a fluttuare a mezz’aria. «Ma non dovrebbero fluttuare entrambi?», si chiede chi condivide il video come se fosse la prova che le missioni spaziali siano una messinscena. L’inganno c’è, ma non riguarda la veridicità delle missioni spaziali.

Per chi ha fretta:

Circola un video in cui un uomo sulla Stazione Spaziale Internazionale lascia cadere dalle proprie mani un martello e una carta da gioco.

Secondo le leggi fisiche, in assenza di attrito dell’aria ma soggetti a una forza gravitazionale, i due oggetti dovrebbe cadere contemporaneamente.

La forza gravitazionale nell’ISS è molto debole, dunque entrambi potrebbero fluttuare come molti altri oggetti lasciati liberi.

Si vede il martello fluttuare e la carta cadere.

La scena viene usata per sostenere che le missioni spaziali siano una messinscena.

Ma si tratta di un trucco di magia, come spiegato dall’autore.

In condizioni normali, carta e martello sarebbero rimasti a fluttuare nell’aria.

Analisi

Vediamo lo screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

Vi annuncio ufficialmente che dopo questo episodio di “APOLLO CREDICI” ..la rubrica è stata acquistata in esclusiva da NETFLIX che ne farà una serie a breve.…

Il video mostra un uomo, apparentemente nello spazio, che tiene in mano un martello e una carta. Parlando, dice che la carta è la sua «piuma».

L’esperimento del martello e della piuma

Il riferimento è all’esperimento del martello e della piuma messo a punto da Galileo Galilei. Lo scienziato pisano con i propri studi aveva scoperto che ogni oggetto subisce la stessa accelerazione di gravità, a prescindere dalla propria massa. Dunque, in assenza di attrito con l’aria – condizione possibile sulla Luna -, una piuma e un martello lasciati cadere contemporaneamente dovrebbero toccare il suolo contemporaneamente. Galileo aveva ragione. La correttezza della sua teoria – che era già stata dimostrata in passato – venne provata anche dall’esperimento dell’astronauta David Scott, che durante la missione Apollo 15 del 1971 lascio cadere una piuma e un martello sulla Luna, i quali toccarono il suolo nello stesso momento.

E quello del martello e della carta

Solo che l’esito dello stesso esperimento con la carta anziché la piuma sembra diverso, dato che il martello continua a fluttuare e la carta precipita a terra. Il video diventa il pretesto usato da chi lo condivide per sostenere che le missioni spaziali siano in realtà una farsa (e che la Terra sia piatta). Protagonista del video è Richard Garriott, autore di videogiochi e astronauta britannico naturalizzato statunitense partito, come si legge nel suo sito, alla volta della Stazione Spaziale Internazionale con la il razzo Soyuz TMA-13 il 12 ottobre 2008. Dall’Iss, Garriot ha filmato l’esperimento oggetto di verifica.

Il trucco di magia

Ricercando altri video dell’esperimento del martello e della carta se ne incontra uno in cui a 6′ 19” vengono fatti notare alcuni elementi come le collane e capelli fluttuanti.

Tra i commenti del video, ce n’è uno lasciato proprio da Garriot nel quale spiega che quello mostrato è un trucco di magia, pur non rivelando come funziona. Nel testo del commento si legge, in italiano:

Ciao! Sono Richard Garriott. La Terra è rotonda! Ho fatto TONNELLATE di esperimenti e trucchi magici nello spazio. TUTTI sono facilmente disponibili sul web. Chiunque sospetti che mostrino qualcosa di diverso da ciò che sono, sta volontariamente ignorando l’ovvia verità. Le teorie cospirative e l’atteggiamento antiscientifico richiesti per credere in una Terra piatta implicano che CHIUNQUE affermi tale convinzione sia: 1) Troll, che mentono su tali affermazioni solo per divertimento, o 2) Volontariamente ignoranti. Le enormi quantità di prove di una Terra rotonda sono chiaramente disponibili per tutti sulla Terra, persino per i bambini piccoli. Ho viaggiato su entrambi i poli (dove vedi il sole orbitare attorno all’orizzonte) e dallo spazio per vedere la Terra rotonda. I miei figli sanno che la Terra è rotonda e hanno visto il sole polare 24 ore su 24. La realtà è evidente! Richard

Inoltre, nello stesso filmato si vede Garriott mollare per alcuni istanti la carta a 0’17” del video di cui si vede uno screenshot qui sotto. La carta non precipita a terra, anzi, fluttua visibilmente, come si può constatare dall’ombra delle dita dell’astronauta. L’evento prova che non c’è alcuna tasca di gravità e che l’esperimento non avviene sulla terra. Il trucco non viene svelato, ma se si osserva attentamente si può intravedere una spinta con il pollice immediatamente prima che la carta cada.

Se ve lo dicessimo infrangeremmo il codice dei maghi

Il video dell’esperimento è presente anche sul sito personale di Richard Garriott. Inoltre, è stato pubblicato anche sul sito Our Space, in buona parte dedicato a Garriott. Sul canale YouTube di Our Space, la descrizione del video della carta e del martello recita quanto si legge di seguito.

Things aren’t always what they seem! Richard is a keen magician and took a little time to play with magic in space. He performed the world’s first full magic show onboard the ISS and here is a clip of one fun trick he performed, making clever use of his weightlessness to surprise us. Of course it’s not really a bubble of gravity — it’s just cunning science masquerading as magic. How is it done? Well if we told you that would break the magicians’ code, which applies even in space.

Le cose non sono sempre come sembrano! Richard è un mago appassionato e si è preso un po’ di tempo per giocare con la magia nello spazio. Ha eseguito il primo spettacolo di magia completo al mondo a bordo della ISS ed ecco una clip di un trucco divertente che ha eseguito, sfruttando in modo intelligente l’assenza di peso per sorprenderci. Ovviamente non è una vera bolla di gravità, è solo scienza astuta mascherata da magia. Come si fa? Beh, se ve lo dicessimo, infrangeremmo il codice dei maghi, che si applica anche nello spazio.

Conclusioni

Sulla Stazione Spaziale Internazionale, tutti gli oggetti di massa ridotta che vengono lasciati liberi dovrebbero fluttuare nell’aria. Così non avviene in un video in cui una carta da gioco precipita a terra mentre un martello rimane sospeso. La clip viene considerata la prova che le missioni spaziali siano una messinscena, ma non lo è: mostra un trucco di magia.

