New York, influencer americano: «Ciao che fai nella vita?». Ma becca Guè Pequeno (e non lo riconosce) – Il video

«Ciao, che cosa fai nella vita?». Con questa domanda, a New York, l’influencer americano Ted Zhar, ferma le persone per strada. Due chiacchere con i passanti, anche sulla vita personale, in un format che spesso anche i nostri tiktoker italiani usano per i loro contenuti. Solo che davanti a Ted Zhar non c’è uno qualunque, bensì Guè Pequeno. L’artista però non viene riconosciuto dallo statunitense. All’inizio rimane perplesso. Poi Zhar gli chiede se per caso facessero i rapper. Lui risponde: «Sì, lo siamo». Ted Zhar lo incalza, gli chiede qualche rima. Lui replica spiegando che non fa freestyle. E poi l’americano gli propone una promozione sui social e chiede: «Ti esibisci da qualche parte? Come ti chiami?». Guè risponde con il suo nome ma Zhar capisce “Gwere”. «Abbiamo uno show al Gramercy», spiega l’italiano. «Al Gramercy? Allora sei uno grande», risponde Ted Zhar che gli chiede dei biglietti vip. Lì il rapper sembra intenerirsi: «Parla, con lui, è lui l’uomo», spiega indicando uno dello staff. Dopo la pubblicazione del video sui social non passa inosservato il commento di Guè Pequeno, sul video di Ted Zhar, alla fine chiede: «Chi ca**o è Gwere?».

