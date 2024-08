Jannik Sinner torna a vincere dopo i tormenti del caso antidoping: travolto il primo sfidante agli US Open

Alla prima prova sul campo dopo i giorni complicati della rivelazione del controllo antidoping risultato positivo (per sbaglio), Jannik Sinner non sbaglia, anche se concede un set all’avversario del primo turno degli US Open, Mackenzie McDonald. L’altoatesino paga dazio all’energia iniziale dello sfidante e perde il primo set con un sonoro 2-6. Poi però risale la china e ritrova i suoi colpi, mentre McDonald via via crolla. La sfida contro il numero 140 al mondo torna così presto a sorridere a Sinner. Il debutto agli US Open alla fine è vincente per la testa di serie dell’Atp in quattro set: 2-6, 6-2, 6-1, 6-2.

