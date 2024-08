Germania, precipita da un’altezza di 80 metri mentre si scatta un selfie: muore ginnasta di 23 anni

Una ginnasta ceca di 23 anni, Natalie Stichova, ha perso la vita dopo essere precipitata dal monte Tegelberg, in Germania, mentre stava scattando un selfie nei pressi del castello Neuschwanstein, celebre per aver ispirato i disegnatori della Bella addormentata. La giovane ha, infatti, tentato di fare l’autoscatto, ma è scivolata facendo un volo di 80 metri. Tempestivo l’intervento dei sanitari, che l’hanno trasportata in ospedale in elicottero. Dopo sei giorni, il tragico epilogo: la ginnasta – scrivono i quotidiani locali – aveva riportato «danni cerebrali irreversibili». La tragedia si è verificata lo scorso 15 agosto, ma solo nei giorni scorsi è stato reso noto l’incidente. La 23enne si trovava in Germania insieme al suo fidanzato e a una sua amica. Sono stati loro ad allertare i soccorsi. «Voleva fare uno scatto di fronte al castello, ma era molto vicina al bordo della montagna ed è precipitata», ha raccontato l’amica ai giornali ciechi. Anche la mamma della 23enne ha voluto ricordare la figlia con un post sui social: «Era fantastica, le volevano tutti tanto bene e non smetteranno mai di amarla. Mi hai insegnato così tanto».

Foto copertina: Facebook/Federazione con cui si allenava

