Ergastolo per lo chef di YouTube Daniel Sancho: ha ucciso e smembrato un chirurgo in Thailandia

Un tribunale thailandese ha condannato all’ergastolo Daniel Sancho Bronchalo, chef spagnolo famoso su YouTube per le sue ricette, per omicidio premeditato. Il caso ha sconvolto la Spagna e ha attirato l’attenzione dei media in quanto il ragazzo è il figlio di Rodolfo Sancho, un attore molto popolare che si è fatto conoscere per aver interpretato Ferdinando II d’Aragona nella serie Isabel. L’omicidio risale all’agosto del 2023, si è consumato sull’isola thailandese di Koh Phangan. La vittima si chiamava Edwin Arrieta Arteaga, un chirurgo plastico colombiano di 44 anni. Daniel Sancho si è difeso sostenendo di essersi ritrovato in una rissa dopo delle avances sessuali non gradite da parte di Arteaga, che poi sarebbe caduto sbattendo la testa sul bordo della vasca da bagno, a quel punto però lo chef, secondo quanto ammesso da lui stesso, ha smembrato il corpo per nasconderlo distribuendo le varie parti, conservate in sacchi di plastica, tra terraferma e mare. Un’ammissione che in realtà ha salvato letteralmente la vita a Daniel Sancho, che si è cosi risparmiato la pena di morte alla quale il tribunale lo avrebbe certamente condannato. Allo scoccare della sentenza grande soddisfazione per l’avvocato della difesa, che sostiene di aver raggiunto l’obiettivo della famiglia: l’ergastolo.

Leggi anche: