Ecco perché Cristina Tajani (PD) non è figlia di Antonio Tajani (FI) e cosa c’entra Google

Dal 21 agosto 2024, presumibilmente da un gruppo Facebook, è iniziata a circolare la falsa notizia che vede la senatrice Cristina Tajani (Partito Democratico) come figlia del ministro degli esteri e vicepremier Antonio Tajani (Forza Italia). L’associazione tra i due ha scatenato una lunga serie di post contenenti insulti e altro ancora, soprattutto sul tema dello ius scholae. A quanto pare, la nascita di questa falsità pare essere di natura “tecnica”.

Sul sito del Ministero degli Esteri è presente un documento con i nomi della coniuge e dei figli di Antonio Tajani, dove manca una Cristina.

Se fosse la figlia segreta, non porterebbe il cognome.

La smentita è arrivata anche dalla stessa Cristina Tajani via Facebook.

La fonte dei primi utenti che hanno condiviso la falsa notizia potrebbe essere Google.

La falsa notizia circola in questo modo:

Alcune persone hanno chiesto chi sia la figlia del signor Tajani ; io ho sentito parlare di questo signore, come l’ unico erede politico del Presidente Berlusconi e non me ne voglia, non mi piace per niente, può capitare … Questa signora è la figlia ,poco conosciuta , secondo alcuni esperti ,da tanti italiani .Ecco ,mi è stata inviata ,da gente ben informata la sua storia di vita politica : cancella ogni dubbio dalla mente dei…dubbiosi !

Nello screenshot condiviso nel post leggiamo:

Cristina Taiani Parlamentare del PD dal 2023. ..è figlia di Antonio Senatore di Forza Italia. Prima ancora assessore al comune di Milano, ha sostenuto Pisapia prima e Sala dopo. Sostenitrice del Prc, partito di rifondazione comunista e di Sel dopo. Sinistra Ecologia Libertà di cui è Presidente Nicola Vendola e membro Nicola Fratoianni. Infine parlamentare nel PD dal 2023. Insomma una comunista vera. Cosa attende Antonio Taiani a passare definitivamentr nel PD, viste le posizioni di sinistra assunte da diverso tempo. Un cavallo di Troia all’interno della coalizione di centro destra…

La falsa notizia viene riproposta anche su TikTok:

Chi è la figlia di Antonio Tajani? Cristina Tajani (Terlizzi, 28 novembre 1978) è una politica ed economista italiana, dal 31 maggio 2023 Senatrice della Repubblica per il Partito Democratico.

La facile smentita

Sarebbe bastato controllare i documenti presenti nel sito del Ministero degli Esteri, nella sezione dedicata al ministro Tajani riguardo gli adempimenti ex art. 14 d. lgs. 33/2013.

In fondo, nella sezione “Dichiarazione ex art. 2 Legge 5 luglio 1982, n.441”, troviamo il documento relativo al coniuge, figli e parenti entro il secondo grado. È qui che scopriamo i veri nomi dei figli di Antonio Tajani, ma notiamo soprattutto l’assenza di una figlia di nome Cristina:

La smentita di Cristina Tajani

A seguito della diffusione della falsa notizia, Cristina Tajani pubblica il seguente post Facebook il 26 agosto sera:

La cittadinanza per i bimbi nati in Italia e la fabbrica delle fake news Centinaia di migliaia di giovani desiderosi di essere cittadini italiani meritano più di una schermaglia agostana di posizionamento delle forze politiche. Lo ius soli, sostenuto dal Partito Democratico è senz’altro la proposta più avanzata, ma in Parlamento ci sono diversi disegni di legge migliorativi della norma attuale. Negli scorsi giorni alcuni profili social hanno diffuso la bizzarra teoria che le recenti prese di posizione del Ministro Antonio Tajani in materia di ius scholae si spieghino in ragione di un nostro rapporto di parentela (addirittura padre/figlia!) fino ad oggi tenuto nascosto! La faccenda si sarebbe potuta liquidare con una risata se non fosse indicativa di come le fake news facilmente inquinino il dibattito pubblico. I diritti di cittadinanza per ragazzi e ragazze nate e cresciute in Italia sono una questione maledettamente seria. Ma temo che per loro non resteranno che le chiacchiere di agosto. PS: un grande abbraccio al mio papà Ernesto e alla figlia del Ministro Tajani. #fakenews #IusSoli #IusScholae

Il post più datato su Facebook e Google

Il post più datato, al momento disponibile, risulta essere pubblicato il 18 agosto 2024:

In questo, come in alcuni dei post Facebook, riscontriamo una ricerca Google che risponde alla domanda «Chi è la figlia di Antonio Tajani?» indicando proprio la senatrice del PD.

Lo stesso utente che aveva condiviso la bufala il 18 agosto 2024, il giorno successivo pubblica un commento dove riporta un altro risultato fornito da Google alla domanda «Come si chiama la figlia di Antonio Tajani?» ottenendo come risposta il profilo di Cristina Tajani.

Il sospetto che dietro la fake news ci sia il motore di ricerca di Google risulta fattibile. Anche su Twitter/X riscontriamo utenti che riportano come fonte proprio Google:

Io ho riportato ciò che ho letto su Google: Chiedi a Google: Come si chiama la figlia di Antonio Tajani? Risposta: Cristina Tajani (Terlizzi, 28 novembre 1978) è una politica ed economista italiana, dal 31 maggio 2023 Senatrice della Repubblica per il Partito Democratico.

Anche un altro utente riporta la stessa fonte:

Come si chiama la figlia di Antonio Tajani? Cristina Tajani (Terlizzi, 28 novembre 1978) è una politica ed economista italiana, dal 31 maggio 2023 Senatrice della Repubblica per il Partito Democratico. Chiedi a Google.

Conclusioni

La senatrice del PD Cristina Tajani non è affatto figlia (o la figlia segreta) del ministro Antonio Tajani. La falsità poteva essere facilmente smentita visitando i siti istituzionali, ma a trarre in inganno gli utenti potrebbe essere stato il motore di ricerca Google.

