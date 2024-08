La falsa citazione attribuita a Michele Bravi: «Sono anni che io e il mio fidanzato proviamo ad avere figli, mi sto rassegnando»

Lo screenshot circola da aprile e non risulta pubblicato da Elle

Circola, almeno da aprile 2024, uno screenshot di un presunto articolo di Elle dove viene riportata una presunta citazione del cantautore Michele Bravi: «Sono anni che io e il mio fidanzato proviamo ad avere figli, mi sto rassegnando». L’articolo esiste, ma non risulta titolato in quel modo. L’immagine risulta manipolata, sostituendo il titolo originale con quello falso.

La bufala circola dal 21 aprile 2024, quando Elle pubblica l’articolo.

Non risulta che Elle abbia riportato la citazione falsa.

L’articolo riprende l’intervista rilasciata da Bravi a Oggi.

Nell’intervista parla del suo desiderio, ma raggiungibile attraverso altre vie.

L’immagine presenta il titolo di Elle troppo scuro e preciso rispetto ai restanti caratteri.

Analisi

Ecco un esempio di condivisione del contenuto oggetto di verifica:

Michele Bravi: “Sono anni che io e il mio fidanzato proviamo ad avere figli, mi sto rassegnando”

La bufala circola da aprile 2024, ma è tornata a circolare nel mese di agosto anche grazie a pagine come “Adotta anche tu un analfabeta funzionale”. Nel post del 27 agosto 2024, la pagina condivide l’immagine fake evidenziando il commento di un utente:

Ma la mamma non ti ha spiegato che dal canale di uscita non si resta incinta?

Tra i post più condivisi troviamo quello della pagina “Immagini Divertenti dalla rete”, pubblicato il 26 agosto ottenendo oltre 100 condivisioni.

Il post con più condivisioni risulta quello della pagina “Sicilia, un’isola piena di meraviglie”, pubblicato il 25 agosto ottenendo oltre 390 condivisioni.

Osservando l’immagine, risulta evidente come il falso titolo sia più scuro e preciso rispetto alle altre scritte, un elemento che ci permette di considerare un potenziale fotomontaggio verificabile attraverso la seguente ricerca.

Il titolo attribuito a Elle

La rivista Elle ha realmente dedicato un articolo a Michele Bravi, ma non si trova riscontro della frase attribuita nell’immagine condivisa sui social. Pubblicato lo scorso 21 aprile 2024, è intitolato “Michele Bravi parla del fidanzato e del desiderio di avere un figlio”.

La vera citazione

L’articolo riprende un’intervista rilasciata da Michele Bravi a Oggi, pubblicata online lo stesso giorno ma già commentata da Fanpage a inizio aprile. In nessuna di queste pubblicazioni è presente una dichiarazione del genere. Ecco quella originale:

Ci pensa mai, a un figlio suo? «Sì. È un’idea ancora sfumata, nel mio caso è complicato, significherebbe ricorrere all’adozione, alla maternità surrogata…». Ma? «Fino a poco tempo fa neanche mi passava per la mente, oggi è una domanda che mi faccio. E mi piace».

Ecco come risulta pubblicata da Fanpage, un esempio utile per comprendere che l’intervista non è cambiata da inizio aprile alla successiva pubblicazione online di Oggi:

Non esclude di avere un figlio: “È un’idea ancora sfumata, nel mio caso è complicato, significherebbe ricorrere all’adozione, alla maternità surrogata”.

La bufala risulta pubblicata nello stesso periodo, come possiamo vedere dall’articolo di Gay.it dove smentiscono la falsa dichiarazione riprendendo un video TikTok dello stesso Bravi.

Conclusioni

La citazione attribuita a Michele Bravi nell’immagine risulta completamente infondata. Graficamente, si evidenzia come sia stata manipolata per attribuire una fake news contro il cantautore e contro Elle. La vera citazione di Bravi risulta completamente diversa e non fraintendibile.

