Champions League, via alla rivoluzione: l’eterno Real per Milan e Atalanta, l’insidia City per Juve e Inter. Ecco tutte le sfide delle italiane

Anno nuovo, vita nuova per la Champions League. Con l’edizione al via quest’anno – e fino (almeno) al 2026/2027 – la competizione si presenta in una veste inedita, che illustriamo in dettaglio qui. Complice l’allargamento della platea delle squadre qualificate per la prima fase (36 e non più 32), l’Italia si presenta per la prima volta con ben cinque agguerrite squadre: Inter (inserita in prima fascia), Juve, Milan e Atalanta (seconda fascia) e Bologna (quarta fascia). I fan di tutta Europa, e oltre, dovranno disabituarsi agli “storici” mini-gironi iniziali da quattro squadre, e fare conoscenza con un nuovo format: una competizione aperta in cui ciascun team dovranno affrontare altre otto. Due per ciascuna fascia di “difficoltà”, otto gare secche di cui quattro in casa e altrettante in trasferta. A sorteggiare gli accoppiamenti di questa lunga cavalcata iniziale, nell’evento di questa sera dell’Uefa a Montecarlo con ospiti d’onore Gigi Buffon e Cristiano Ronaldo, un software. Ecco dunque quali saranno le squadre che dovranno affrontare le cinque italiane in gara, in vista della finale di Monaco di Baviera (31 maggio 2025).

Le avversarie dell’Inter

(In maiuscolo le partite in trasferta) Lipsia, MANCHESTER CITY, Arsenal, BAYER LEVERKUSEN, Stella Rossa, YOUNG BOYS, Monaco, SPARTA PRAGA.

Le avversarie del Milan

(In maiuscolo le partite in trasferta) Liverpool, REAL MADRID, Bruges, BAYER LEVERKUSEN, Stella Rossa, DINAMO GNK, Girona, SLOVAN BRATISLAVA .

Le avversarie della Juventus

(In maiuscolo le partite in trasferta) Manchester City, LIPSIA, Benfica, BRUGES, Psv, LILLE, Stoccarda, ASTON VILLA.

Le avversarie dell’Atalanta

(In maiuscolo le partite in trasferta) Real Madrid, BARCELLONA, Arsenal, SHAKHTAR DONETSK, Celtic, YOUNG BOYS, Sturm Graz, STOCCARDA.

Le avversarie del Bologna

(In maiuscolo le partite in trasferta) Borussia Dortmund, LIVERPOOL, Shakhtar Donetsk, BENFICA, Lille, SPORTING LISBONA, Monaco, ASTON VILLA.

Il calendario delle partite

Il calendario completo delle partite della nuova stagione della Champions League 2024/25 sarà reso noto tra 48 ore, sabato 31 agosto. Ma sulla data da segnare in agenda per le prime partite della nuova edizione non c’è dubbio: si comincia a fare sul serio dal 17 settembre.

Foto di copertina: EPA/Jean-Christophe Bott

